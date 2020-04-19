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Тёплое воскресенье в изоляции: онлайн-трансляция о жизни новосибирцев

Рассказываем в режиме онлайн, как развивается ситуация с коронавирусом в Новосибирске

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Доброе утро, дорогие читатели! Новосибирцы третью неделю находятся на самоизоляции, но чем теплее становится на улице, тем сложнее это становится выносить. Мы продолжаем следить, как развиваются события в городе — сколько человек заболели, сколько выздоровели, какие решение принимает власть и как на всё это реагируют горожане, что в это пасхальное воскресенье происходит на улице, как люди работают и отдыхают дома — всё это в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

Сегодня ведёт онлайн-трансляцию обозреватель НГС Мария Тищенко.

Как меняется город, сколько людей ходит по улицам и что нового происходит на третьей недели изоляции — рассказывайте НГС, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 961 845–55–78, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Мария Тищенко

Новосибирцы уже с утра начали выставлять фотографии яиц и куличей в Instagram. Вчера мы делали подборку снимков о подготовке к празднику.

Мария Тищенко

Как вы планируете провести воскресенье?

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    коронавирускоронавирус в новосибирске
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