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Пасха за закрытыми дверями: что происходило ночью у ворот Вознесенского кафедрального собора

Церковь впервые отгородилась от журналистов, запретив фотосъемку пасхального богослужения

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Внутрь верующих не пускали

Внутрь верующих не пускали

Эта ночь когда-нибудь войдет в историю — из-за пандемии коронавируса пасхальное богослужение в храмах и церквях Новосибирска впервые прошло за закрытыми дверями. Ровно в полночь прихожане вместо того, чтобы стоять под сводами Вознесенского кафедрального собора, включили онлайн-трансляцию и смотрели праздничную службу в прямом эфире.

Запечатлеть, что в эти минуты происходило в непривычно безлюдном соборе, отправился наш коллега — фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Но журналистов не пустили в храм, сообщив, что данное ранее благословение на фотосъемку отозвано.

Молиться можно, фотографировать нельзя

Молиться можно, фотографировать нельзя

Верующие до последнего рассчитывали, что их пропустят на пасхальную службу

Верующие до последнего рассчитывали, что их пропустят на пасхальную службу

Решение закрыть храмы на Пасху далось местной власти трудно. Еще неделю назад, на Вербное воскресенье, строгого запрета на посещение церквей не было — только рекомендация. Спустя пару дней губернатору все-таки пришлось выступить с обращением и объявить о временном закрытии всех религиозных учреждений

Решение закрыть храмы на Пасху далось местной власти трудно. Еще неделю назад, на Вербное воскресенье, строгого запрета на посещение церквей не было — только рекомендация. Спустя пару дней губернатору все-таки пришлось выступить с обращением и объявить о временном закрытии всех религиозных учреждений

Отменить службы пришлось из-за угрозы распространения коронавируса. В регионе уже третью неделю действует режим самоизоляции. Да и в храмы обычно приходит много пожилых людей, которые входят в группу риска по COVID-19

Отменить службы пришлось из-за угрозы распространения коронавируса. В регионе уже третью неделю действует режим самоизоляции. Да и в храмы обычно приходит много пожилых людей, которые входят в группу риска по COVID-19

Несмотря на настойчивые рекомендации патриарха и губернатора, десятки верующих пришли этой ночью к собору. Многим было непривычно оставаться в такой праздник дома и молиться, глядя на экран компьютера

Несмотря на настойчивые рекомендации патриарха и губернатора, десятки верующих пришли этой ночью к собору. Многим было непривычно оставаться в такой праздник дома и молиться, глядя на экран компьютера

<p>В самом Вознесенском кафедральном соборе этой ночью было не совсем безлюдно. Прихожан не наблюдалось, но служителей церкви пришло немало — среди них были и подростки. Все они были задействованы в организации и проведении пасхальной службы<br></p><p><br></p>

В самом Вознесенском кафедральном соборе этой ночью было не совсем безлюдно. Прихожан не наблюдалось, но служителей церкви пришло немало — среди них были и подростки. Все они были задействованы в организации и проведении пасхальной службы


После временного закрытия церквей для прихожан православные активисты создали петицию, в которой требовали открыть двери храмов на Пасху всем верующим, пришедшим на ночную службу. Губернатор назвал такие призывы нарушением закона и попросил православных сибиряков все-таки остаться дома

После временного закрытия церквей для прихожан православные активисты создали петицию, в которой требовали открыть двери храмов на Пасху всем верующим, пришедшим на ночную службу. Губернатор назвал такие призывы нарушением закона и попросил православных сибиряков все-таки остаться дома

Новосибирская область — не единственная, где закрыли храмы на Пасху. Аналогичные меры введены в Москве и во многих других регионах России. Богослужение, которое патриарх Кирилл провел в пустом храме Христа Спасителя, также транслировалось в прямом эфире — посмотреть его могли и читатели НГС

Новосибирская область — не единственная, где закрыли храмы на Пасху. Аналогичные меры введены в Москве и во многих других регионах России. Богослужение, которое патриарх Кирилл провел в пустом храме Христа Спасителя, также транслировалось в прямом эфире — посмотреть его могли и читатели НГС

Пасха Пасхой — а профилактику никто не отменял

Пасха Пасхой — а профилактику никто не отменял

Христос Воскресе, дорогие читатели!

Христос Воскресе, дорогие читатели!

И обязательно загляните на эту страничку — там мы показываем, какие замечательные куличи и яйца испекли-приготовили к Пасхе жители Новосибирска. Если вам тоже есть что показать, то обязательно присылайте нам на почту news@ngs.ru.

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коронавирус в НовосибирскеПасха
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