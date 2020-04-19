Пасха за закрытыми дверями: что происходило ночью у ворот Вознесенского кафедрального собора

Эта ночь когда-нибудь войдет в историю — из-за пандемии коронавируса пасхальное богослужение в храмах и церквях Новосибирска впервые прошло за закрытыми дверями. Ровно в полночь прихожане вместо того, чтобы стоять под сводами Вознесенского кафедрального собора, включили онлайн-трансляцию и смотрели праздничную службу в прямом эфире.



Запечатлеть, что в эти минуты происходило в непривычно безлюдном соборе, отправился наш коллега — фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Но журналистов не пустили в храм, сообщив, что данное ранее благословение на фотосъемку отозвано.