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За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 928 случаев ОРВИ и гриппа

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 928 случаев ОРВИ и гриппа

В субботу, 18 апреля, в Новосибирске умер третий человек с коронавирусом — мужчине было 49 лет. По данным оперштаба, под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1926 человек. 9917 — сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 928 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с этими диагнозами 37 человек.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в стране и мире.

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