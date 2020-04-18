В субботу, 18 апреля, в Новосибирске умер третий человек с коронавирусом — мужчине было 49 лет. По данным оперштаба, под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 1926 человек. 9917 — сняты с наблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 928 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с этими диагнозами 37 человек.
Что произошло в городе за сутки?
- В Новосибирской области зарегистрировали 10 новых заболевших коронавирусом. Из них — один ребёнок.
- Через некоторое время Минздрав назвал возраст ребёнка, зараженного коронавирусом.
- Росавиация опубликовала информацию о вывозных рейсах для россиян из других стран. Два самолёта в ближайшие дни прилетят в Новосибирск.
- Накануне, 17 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, уберут ли физкультуру и музыку из расписания, выведут ли 9 и 11 классы на очное обучение и будут ли доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время дистанционного обучения. Министр во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответил на новые вопросы родителей.
- За последние сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек. Мы публикуем самые свежие данные по коронавирусу в России.
- Владимир Путин подписал указ: все паспорта, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля, будут оставаться действительными. Порядок и сроки выдачи новых документов определит Министерство внутренних дел.
- Сегодня, 18 апреля, последний день, когда разрешена работа большинства рынков в Новосибирской области. Решение о временном запрете на работу продовольственных и промышленных рынков в населенных пунктах с числом жителей более 23 тыс. человек принято Правительством Новосибирской области 16 апреля. Так власти пытаются бороться с распространением эпидемии коронавируса. Как убедился корреспондент НГС, на Центральном рынке в субботу довольно многолюдно.
- Одну из заболевших коронавирусной инфекцией сибирячек ввели в искусственную кому. Об этом НГС сообщили родственники пожилой женщины. Сейчас она, с их слов, находится в тяжелом состоянии. Как у неё диагностировали коронавирус и почему лечение началось с опозданием — родственники рассказали корреспонденту НГС.
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