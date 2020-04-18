«Рентген ничего не показал». Сибирячку с COVID-19 ввели в искусственную кому — мы поговорили с её родными

Одну из заболевших коронавирусной инфекцией сибирячек ввели в искусственную кому. Об этом НГС сообщили родственники пожилой женщины. Сейчас она, с их слов, находится в тяжелом состоянии. Как у неё диагностировали коронавирус и почему лечение началось с опозданием — родственники рассказали корреспонденту НГС.
— 3 апреля у неё внезапно поднялась температура до 37,9. Сначала, с 4 по 6 апреля, мы лечились дома, всё было не так плохо. Но 7-го числа вызвали скорую — маму увезли в первую горбольницу, в третье отделение, уже с температурой 39. Она еле ходила, была одышка. В больнице ей сделали рентген — он ничего не показал. Врачи поставили укол, а в скорой сказали, что уровень кислорода в крови был очень низкий. После этих процедур её отправили домой, выписали антибиотик. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска, — рассказывает родственница заболевшей жительницы Новосибирска.
До 10 апреля пенсионерка лечилась дома, выполняла все рекомендации врача. Но лучше ей не становилось.
— Не могли даже сбить температуру, вызвали ещё раз скорую, опять увезли в горбольницу. Она три часа просидела в коридоре, пока ждала снимков. Поставили пневмонию и оставили на лечение. В больнице мама пролежала с 10 по 12 апреля, чувствовала себя очень плохо. Когда 13 апреля мы позвонили, чтобы узнать о её состоянии, нам сказали, что её уже перевезли в инфекционную больницу, но никто нам об этом не сообщил.
В последний раз родственники разговаривали с заболевшей 13 апреля:
— 14-го числа она еще была в сознании, а когда 15 апреля мы снова позвонили в больницу, нам сказали, что перевели её в искусственную кому, на ИВЛ — сама дышать она не могла. Врачи сказали, что двухсторонняя пневмония. В этот же день нам позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что у неё обнаружили коронавирус.
Где пожилая женщина могла подхватить коронавирус — родные не знают. Они не исключают, что заражение могло произойти в стенах медицинского учреждения.
— Отделение закрыли на карантин, потому что обнаружили коронавирус — не из-за нее. 3 апреля мы с ней контактировали, у нас 15-го числа взяли анализы, ничего не подтвердилось. Врачи из поликлиники сказали, что если бы что-то нашли, то нас бы уже забрали. У мамы на работе сотрудники тоже сдали все анализы, пока ничего не выявлено, симптомов у людей нет, — говорит родственница заболевшей.
Корреспондент НГС отправил запрос в Минздрав, чтобы узнать о состоянии больной и получить разъяснение о сложившейся ситуации.
По данным на 18 апреля, в Новосибирске выявлено 86 заболевших коронавирусной инфекцией. Трое из них скончались. О последнем случае стало известно в эту субботу, умершему мужчине было всего 49 лет. В оперштабе рассказали, как он заболел и как его лечили.
Пожилые люди действительно находятся в зоне риска. Наши коллеги из E1.RU поговорили с пенсионеркой, которой удалось выздороветь от коронавирусной инфекции. На прошлой неделе она выписалась из больницы, где три недели лечилась от COVID-19. Болезнь протекала тяжело: высокая температура, которая не сбивалась, двусторонняя пневмония, тяжелые побочные эффекты от лекарств. Ольга Юрьевна рассказала, как могла заразиться коронавирусом и как на протяжении двух недель находилась между жизнью и смертью.