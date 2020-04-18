«Рентген ничего не показал». Сибирячку с COVID-19 ввели в искусственную кому — мы поговорили с её родными

До 10 апреля пенсионерка лечилась дома, выполняла все рекомендации врача. Но лучше ей не становилось.

— Не могли даже сбить температуру, вызвали ещё раз скорую, опять увезли в горбольницу. Она три часа просидела в коридоре, пока ждала снимков. Поставили пневмонию и оставили на лечение. В больнице мама пролежала с 10 по 12 апреля, чувствовала себя очень плохо. Когда 13 апреля мы позвонили, чтобы узнать о её состоянии, нам сказали, что её уже перевезли в инфекционную больницу, но никто нам об этом не сообщил.

В последний раз родственники разговаривали с заболевшей 13 апреля:

— 14-го числа она еще была в сознании, а когда 15 апреля мы снова позвонили в больницу, нам сказали, что перевели её в искусственную кому, на ИВЛ — сама дышать она не могла. Врачи сказали, что двухсторонняя пневмония. В этот же день нам позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что у неё обнаружили коронавирус.

Где пожилая женщина могла подхватить коронавирус — родные не знают. Они не исключают, что заражение могло произойти в стенах медицинского учреждения.