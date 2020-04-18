Ещё один человек умер от коронавируса в Новосибирске. По данным оперативного штаба на 20 часов 18 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией.Три человека скончались.

Умершему сегодня мужчине было 49 лет. Он заболел в начале апреля, к врачам обратился только через неделю. С двусторонней пневмонией его госпитализировали в стационар, где вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. Пациент получал терапию согласно утвержденному протоколу лечения коронавирусной инфекции. Новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами. Однако мужчина скончался.