В эту субботу, 18 апреля, жители Новосибирска решили открыть купальный сезон. Люди с удовольствием плавают в одном из самых опасных котлованов города.
— Юго-Западный жилмассив, на местном озере сегодня люди открыли купальный сезон, — написала в редакцию читательница НГС.
Сибиряки с удовольствием плавают, несмотря на необходимый режим самоизоляции. Впервые котлован на Юго-Западном назвали самым опасным местом для купания в 2015 году.
На этих выходных по прогнозам синоптиков ожидают тёплую погоду со слабым ветром. В воскресенье, 19 апреля, днём ожидают +20… +22 градуса.
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