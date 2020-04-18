В эту субботу, 18 апреля, жители Новосибирска решили открыть купальный сезон. Люди с удовольствием плавают в одном из самых опасных котлованов города.



— Юго-Западный жилмассив, на местном озере сегодня люди открыли купальный сезон, — написала в редакцию читательница НГС.