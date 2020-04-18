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В этом году президент поставит свечку в домашней часовне

В этом году президент поставит свечку в домашней часовне

Владимир Путин в этом году не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Интерфаксу». На этот раз Путин останется дома и поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.

Владимир Путин с начала первого президентского срока на Пасху отправлялся в главный храм страны. Только в 2003 году он сделал исключение и посетил храм в Душанбе, где находился с официальным визитом. В этом году традицию пришлось нарушить из-за пандемии коронавируса. Сейчас президент находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а совещания с правительством проводит в режиме видеоконференции.

Из-за пандемии же в этом году впервые за всю историю церемония освящения благодатного огня впервые прошла в закрытом режиме.

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коронавирусВладимир ПутинПасхарелигия
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