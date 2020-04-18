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Богослужение в честь Пасхи покажут на НГС

Богослужение в честь Пасхи покажут на НГС

В ночь на 19 апреля НГС покажет пасхальное богослужение из новосибирского храма.

Мы вместе с телеканалом ОТС включим онлайн-трансляцию из Вознесенского кафедрального собора. Начало сегодня в 23:50.

youtube.com / телеканал ОТС

14 апреля Андрей Травников в прямом эфире НГС в Instagram отвечал на самые наболевшие вопросы новосибирцев и сообщил, что в регионе храмы закроют из-за угрозы распространения коронавируса, в том числе и на Пасху. Теперь туда разрешено заходить только священнослужителям и другим сотрудникам.

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ПасхаБогослужениеонлайн-трансляция
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