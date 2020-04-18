В ночь на 19 апреля НГС покажет пасхальное богослужение из новосибирского храма.
Мы вместе с телеканалом ОТС включим онлайн-трансляцию из Вознесенского кафедрального собора. Начало сегодня в 23:50.
youtube.com / телеканал ОТС
14 апреля Андрей Травников в прямом эфире НГС в Instagram отвечал на самые наболевшие вопросы новосибирцев и сообщил, что в регионе храмы закроют из-за угрозы распространения коронавируса, в том числе и на Пасху. Теперь туда разрешено заходить только священнослужителям и другим сотрудникам.