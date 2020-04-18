18 апреля суббота
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 80.11
Тема дня В Новосибирске коронавирус нашли у ребёнка
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 80.11

Все новости

Все новости
Город

В разных частях Новосибирска поднялся дым: фото от читателей

Горение заметили в Октябрьском и Ленинском районах

1 207
9 Обсудить

Поделиться

Такой дым, по сообщению читателя, поднялся в районе Чистой Слободы

Такой дым, по сообщению читателя, поднялся в районе Чистой Слободы

Сегодня, 18 апреля, в разных частях Новосибирска поднялся дым.

Читатели НГС заметили дым в Ленинском и Октябрьском районах — фото они прислали в редакцию.

Очевидцы считают, что горят деревья и поле в районе «Чистой Слободы» и лес в районе НГПУ.

Это фото сделали в районе НГПУ

Это фото сделали в районе НГПУ

Этот дым сняли из Октябрьского района

Этот дым сняли из Октябрьского района

Это фото сделано в районе «Чистой Слободы»

Это фото сделано в районе «Чистой Слободы»

Если у вас есть информация о подобных происшествиях, то присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Напомним, что 17 апреля возле аквапарка вспыхнуло 2 частных дома. Мы опубликовали видео с высоты.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

задымление
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!