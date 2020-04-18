Новосибирцы хлынули на рынки в последний день перед их закрытием

Сегодня, 18 апреля, последний день, когда разрешена работа большинства рынков в Новосибирской области.
Решение о временном запрете на работу продовольственных и промышленных рынков в населенных пунктах с числом жителей более 23 тыс. человек принято Правительством Новосибирской области в 16 апреля. Так власти пытаются бороться с распространением эпидемии коронавируса.
Как убедился корреспондент НГС, на Центральном рынке в субботу, 18 апреля, довольно многолюдно.
Местами даже в проходах возникают заторы из покупателей. Торговые места в павильоне продовольственных товаров, правда, заняты не все. Но к некоторым торговцам даже выстроилась очередь.
Маски можно увидеть не более, чем у 10% покупателей. Продавцы оснащены средствами защиты лучше, но и среди них большинство работает так же, как обычно. Повсеместно можно видеть, как люди рассчитываются наличными (это один из способов переноса вируса).
Из нескольких наугад опрошенных покупателей только один сказал, что слышал о скором закрытии. Для большинства это было новостью, они сказали, что приехали на рынок для обычных покупок.
За время нахождения на рынке корреспондент НГС ни разу не слышал по громкой связи объявлений ни о закрытии рынка, ни даже призывов к более строгим гигиеническим мерам. Звучали лишь обычные просьбы сообщать в полицию о подозрительных предметах.
Сам рынок, впрочем, уже объявил о закрытии через социальные сети. В сети Инстаграм, например, появился пост, где сказано, что с 19 апреля рынок работает только на доставку. В тексте поста приводится длинный список телефонов, разбитых по товарным группам: мясо, рыба, овощи и т.д.
Также сегодня читатели НГС прислали в редакцию фото очереди на одну из ярмарок.
— Очередь на социальную продуктовую ярмарку на Петухова. Запускают по 10–12 человек. Часть людей, увидев очередь, разворачиваются и уходят, — написала в редакцию читательница Светлана.
Запрет на работу действует как минимум до 30 апреля. Но может быть продлён, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.
А неделю назад, например, местные власти разрешили работать предприятиям целого ряда отраслей деятельности.