Новосибирцы хлынули на рынки в последний день перед их закрытием

Сегодня, 18 апреля, последний день, когда разрешена работа большинства рынков в Новосибирской области.



Решение о временном запрете на работу продовольственных и промышленных рынков в населенных пунктах с числом жителей более 23 тыс. человек принято Правительством Новосибирской области в 16 апреля. Так власти пытаются бороться с распространением эпидемии коронавируса.



Как убедился корреспондент НГС, на Центральном рынке в субботу, 18 апреля, довольно многолюдно.

Местами даже в проходах возникают заторы из покупателей. Торговые места в павильоне продовольственных товаров, правда, заняты не все. Но к некоторым торговцам даже выстроилась очередь.