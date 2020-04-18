18 апреля суббота
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 80.11
Тема дня В Новосибирске коронавирус нашли у ребёнка
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.94
eur 80.11

Все новости

Все новости
Еда Всё о коронавирусе

Новосибирцы хлынули на рынки в последний день перед их закрытием

Показываем вам очереди на Центральном рынке и ярмарке на Петухова

3 224
51 Обсудить

Поделиться

Завтра почти все рынки в области закроются

Завтра почти все рынки в области закроются

Сегодня, 18 апреля, последний день, когда разрешена работа большинства рынков в Новосибирской области.

Решение о временном запрете на работу продовольственных и промышленных рынков в населенных пунктах с числом жителей более 23 тыс. человек принято Правительством Новосибирской области в 16 апреля. Так власти пытаются бороться с распространением эпидемии коронавируса.

Как убедился корреспондент НГС, на Центральном рынке в субботу, 18 апреля, довольно многолюдно.

Местами даже в проходах возникают заторы из покупателей. Торговые места в павильоне продовольственных товаров, правда, заняты не все. Но к некоторым торговцам даже выстроилась очередь.

Местами собираются пробки из людей

Местами собираются пробки из людей

Маски можно увидеть не более, чем у 10% покупателей. Продавцы оснащены средствами защиты лучше, но и среди них большинство работает так же, как обычно. Повсеместно можно видеть, как люди рассчитываются наличными (это один из способов переноса вируса).

Из нескольких наугад опрошенных покупателей только один сказал, что слышал о скором закрытии. Для большинства это было новостью, они сказали, что приехали на рынок для обычных покупок.

Часть торговых мест пустует, но покупателей немало&nbsp;

Часть торговых мест пустует, но покупателей немало 

За время нахождения на рынке корреспондент НГС ни разу не слышал по громкой связи объявлений ни о закрытии рынка, ни даже призывов к более строгим гигиеническим мерам. Звучали лишь обычные просьбы сообщать в полицию о подозрительных предметах.

Некоторые точки пользуются ажиотажным спросом&nbsp;

Некоторые точки пользуются ажиотажным спросом 

Сам рынок, впрочем, уже объявил о закрытии через социальные сети. В сети Инстаграм, например, появился пост, где сказано, что с 19 апреля рынок работает только на доставку. В тексте поста приводится длинный список телефонов, разбитых по товарным группам: мясо, рыба, овощи и т.д.

Также сегодня читатели НГС прислали в редакцию фото очереди на одну из ярмарок.

— Очередь на социальную продуктовую ярмарку на Петухова. Запускают по 10–12 человек. Часть людей, увидев очередь, разворачиваются и уходят, — написала в редакцию читательница Светлана.

Некоторые люди в очереди стоят в масках

Некоторые люди в очереди стоят в масках

В здание запускают по 10–12 человек

В здание запускают по 10–12 человек

Запрет на работу действует как минимум до 30 апреля. Но может быть продлён, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

А неделю назад, например, местные власти разрешили работать предприятиям целого ряда отраслей деятельности.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Центральный рынокпандемия коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (51)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!