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Больше всего зараженных по-прежнему в Москве

Больше всего зараженных по-прежнему в Москве

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек. Всего на сегодняшний день в стране заболели 36 793 человека. 3 057 пациентов выздоровели, 467 из них — за последние сутки. Скончались в результате перенесенной коронавирусной инфекции 313 человек, за последние сутки — 40.

В мире, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 250 тысяч случаев заболевания. За последние сутки коронавирус выявили у 87 375 человек.

В рейтинге университета Хопкинса Россия по числу заболевших находится на 13-м месте.

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коронавируспандемияздоровье
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