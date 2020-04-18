За последние сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек . Всего на сегодняшний день в стране заболели 36 793 человека . 3 057 пациентов выздоровели, 467 из них — за последние сутки. Скончались в результате перенесенной коронавирусной инфекции 313 человек , за последние сутки — 40.

В мире, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано 2 миллиона 250 тысяч случаев заболевания. За последние сутки коронавирус выявили у 87 375 человек .

В рейтинге университета Хопкинса Россия по числу заболевших находится на 13-м месте.