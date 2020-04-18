Росавиация сообщила о вывозных рейсах из Вьетнама и Таиланда в Новосибирск

Росавиация опубликовала информацию о вывозных рейсах для россиян из других стран. Два самолёта в ближайшие дни прилетят в Новосибирск.
Вывозной рейс из Таиланда (город Бангкок) прилетит в Новосибирск завтра, 19 апреля, на нём ожидается около 200 человек. Самолёт из Вьетнама (город Камрань) прилетит 20 апреля.
Все рейсы выполнит авиакомпания S7 Airlines.
Ранее о рейсе, назначенном на 19 апреля, сообщали в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Самолёт должен вылететь в 11:25 по местному времени.
— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирске и Новосибирской области. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах. Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, — сообщает ведомство.
Прежде НГС рассказывал о россиянах, которые не могут вылететь из Киргизии. В МИД РФ удивляются, что они всё ещё там, а посол сбежал от них в Москву.
НГС следит за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в онлайн-хронике.