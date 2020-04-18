Росавиация сообщила о вывозных рейсах из Вьетнама и Таиланда в Новосибирск

Росавиация опубликовала информацию о вывозных рейсах для россиян из других стран. Два самолёта в ближайшие дни прилетят в Новосибирск.

Вывозной рейс из Таиланда (город Бангкок) прилетит в Новосибирск завтра, 19 апреля, на нём ожидается около 200 человек. Самолёт из Вьетнама (город Камрань) прилетит 20 апреля.



Все рейсы выполнит авиакомпания S7 Airlines.



Ранее о рейсе, назначенном на 19 апреля, сообщали в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Самолёт должен вылететь в 11:25 по местному времени.

