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Тема дня В Новосибирске коронавирус нашли у ребёнка
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Всего в области зарегистрировали 10 новых случаев

Всего в области зарегистрировали 10 новых случаев

В Новосибирской области зарегистрировали 10 новых заболевших коронавирусом. Из них — один ребёнок.

Новые данные сообщил оперштаб по коронавирусу Новосибирской области.

— Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали, — говорится в сообщении.

Общее число заболевших — 86, из них выздоровели 16.

— Коронавирусная инфекция к настоящему моменту зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, в Новосибирском, Убинском и Карасукском районах, — пишет оперштаб.

В детской больнице № 3 лежат 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе ребёнок с подтверждённым диагнозом. В инфекционной больнице № 1 находятся 140 пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе те, у кого подтвердили диагноз.

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Вчера, 17 апреля, в Новосибирской области был новый рекорд по числу заболевших, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги работы правительства на этой неделе по борьбе с распространением коронавируса. Почитайте в нашем материале, что ещё произошло в городе за сутки.

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коронавирус в Новосибирске
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