В детской больнице № 3 лежат 28 детей с подозрением на коронавирус, в том числе ребёнок с подтверждённым диагнозом. В инфекционной больнице № 1 находятся 140 пациентов с подозрением на COVID-19, в том числе те, у кого подтвердили диагноз.

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.



Вчера, 17 апреля, в Новосибирской области был новый рекорд по числу заболевших, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги работы правительства на этой неделе по борьбе с распространением коронавируса. Почитайте в нашем материале, что ещё произошло в городе за сутки.