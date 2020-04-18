Две участницы шоу «Голос.Дети» из Новосибирска выбыли из проекта. Варвара Глухова выступала в команде Полины Гагариной, Елизавета Сметанникова — в команде Басты.



Из команды Полины Гагариной в финал прошёл Артём Фокин. За Варвару Глухову проголосовал 21% телезрителей. Перед этим она исполнила песню своей наставницы «Шагай».

— Спасибо моим родным, маме, папе, что болели за меня. Обидно, конечно, но я всё равно очень рада за Артёма, — сказала Варвара Глухова.