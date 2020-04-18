Две участницы шоу «Голос.Дети» из Новосибирска выбыли из проекта. Варвара Глухова выступала в команде Полины Гагариной, Елизавета Сметанникова — в команде Басты.
Из команды Полины Гагариной в финал прошёл Артём Фокин. За Варвару Глухову проголосовал 21% телезрителей. Перед этим она исполнила песню своей наставницы «Шагай».
— Спасибо моим родным, маме, папе, что болели за меня. Обидно, конечно, но я всё равно очень рада за Артёма, — сказала Варвара Глухова.
Елизавета Сметанникова в эту пятницу исполнила песню «Вдоль за горизонт» из мультфильма «Холодное сердце 2». За девочку проголосовали 20,8% зрителей, в финал вышел другой участник команды — Иван Кургалин.
— Благодарю всех, кто поддерживал меня, мне правда очень тяжело. Спасибо моим родителям, спасибо наставникам, ведущим, оркестру. Вы самые лучшие. Я очень рада, что оказалась на этом проекте, — сказала Лиза в эфире.
Ранее команда Полины Гагариной уже осталась без двух участниц из Новосибирска.