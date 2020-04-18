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ГИБДД Новосибирской области приостановила личный приём граждан

За нарушение сроков регистрации автомобилей административные меры пока применять не будут

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Заявления теперь нужно подавать через сайт Госуслуг

Заявления теперь нужно подавать через сайт Госуслуг

Госавтоинспекция Новосибирской области приостановила личный приём граждан до 30 апреля.

Об изменениях в работе ГИБДД сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

– Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на право управления транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по заявлениям, поданным через Единый портал государственных и муниципальных услуг, – говорится на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что за нарушение сроков регистрации транспортных средств административные меры пока применять не будут.

Подразделения регистрации ГИБДД работают по старому графику.

Напомним, что «льготный период» оплаты долгов перед ГИБДД предложили продлить втрое. Сейчас он составляет 20 дней.

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