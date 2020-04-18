ГИБДД Новосибирской области приостановила личный приём граждан

Госавтоинспекция Новосибирской области приостановила личный приём граждан до 30 апреля.



Об изменениях в работе ГИБДД сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.



– Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов на право управления транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по заявлениям, поданным через Единый портал государственных и муниципальных услуг, – говорится на сайте ведомства.



В пресс-службе добавили, что за нарушение сроков регистрации транспортных средств административные меры пока применять не будут.

