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Новосибирск установил новый рекорд по количеству заболевших за день

Новосибирск установил новый рекорд по количеству заболевших за день

На 16 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 12 новых случаев — это новый рекорд, 7 пациентов никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Сейчас в регионе 16 выздоровевших пациентов, ещё двое скончались.

Рассказываем, что произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

Мы продолжаем вести онлайн-хронику всего, что происходит в регионе.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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