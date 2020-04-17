На 16 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 12 новых случаев — это новый рекорд, 7 пациентов никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Сейчас в регионе 16 выздоровевших пациентов, ещё двое скончались.
Рассказываем, что произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:
- В России 4070 новых заражений коронавирусом. Количество заболевших перевалило за 32 тысячи.
- Ещё 29 новосибирцев оштрафовали за нарушение карантина, а одну женщину ждёт принудительная обсервация.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги работы правительства на этой неделе по борьбе с распространением коронавируса. О результатах он рассказал на брифинге с журналистами.
- Также губернатор ответил, запретят ли поездки на дачи.
- В Новосибирске отменили парад Победы 9 мая, но подготовка к нему всё же продолжается.
- Что еще придумали власти, чтобы отслеживать нарушителей карантина — читайте здесь.
- Мы опубликовали карту городов и посёлков Новосибирской области, куда добрался коронавирус.
- Новосибирский врач уехала в Москву лечить пациентов с коронавирусом.
- Андрей Травников рассказал, делают ли тесты на коронавирус ему и его подчинённым.
- В Карасукском районе Новосибирской области обнаружили первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
- Главный врач новосибирской облбольницы рассказал, будут ли лечить мигрантов с ОРВИ.
- Мы сделали видеоролик о том, как инфекция распространялась в РФ, и это впечатляет.
- А еще мы рассмотрели динамику распространения коронавируса на трех графиках. Россия, судя по всему, еще в самом начале пути.
- Отчаянные новосибирцы уже начали покупать билеты за границу, не будучи уверенными, что смогут куда-то улететь.
- Травников ответил на петицию православных активистов, которые требуют открыть храмы на Пасху.
- МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице. В ведомстве напомнили, что дышать свежим воздухом полезнее.
- Сотни россиян ждут вылета из Киргизии, но все самолёты до сих пор улетали без них. Журналист НГС Лиза Пичугина поговорила с застрявшими в Киргизии россиянами.
- Сибирячка застряла на Мальдивах с 8-летним ребенком и 65-летней матерью из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. Их историю читайте здесь.
Мы продолжаем вести онлайн-хронику всего, что происходит в регионе.