Сегодня днём, 17 апреля, стало известно, что в Карасукском районе Новосибирской области обнаружили первого заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Караскуксого района Александр Гофман на официальном сайте администрации района.

— В связи со сложившейся ситуацией призываю всех жителей района соблюдать режим самоизоляции. Не пренебрегайте элементарными правилами личной гигиены, избегайте общественных мест, как можно реже выходите из дома, — написал он.

Алескандр Гофман призвал граждан не выходить на улицу без крайней необходимости и отложить посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах с большим количеством людей.