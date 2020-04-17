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О первом заболевшем сообщил глава Карасукского района

О первом заболевшем сообщил глава Карасукского района

Сегодня днём, 17 апреля, стало известно, что в Карасукском районе Новосибирской области обнаружили первого заболевшего коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Караскуксого района Александр Гофман на официальном сайте администрации района.

— В связи со сложившейся ситуацией призываю всех жителей района соблюдать режим самоизоляции. Не пренебрегайте элементарными правилами личной гигиены, избегайте общественных мест, как можно реже выходите из дома, — написал он.

Алескандр Гофман призвал граждан не выходить на улицу без крайней необходимости и отложить посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах с большим количеством людей.

— Важно понимать, что даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам или запретам властей. В сложившейся ситуации от каждого человека требуется сознательность, дисциплина и понимание, что все принятые меры ради его здоровья и здоровья окружающих, — добавил глава района.

Известно, что сейчас больной находится на изоляции в Карасукской центральной районной больнице под контролем медицинских работников.

Сегодня мы опубликовали карту распространения COVID-19 по области — здесь вы можете посмотреть, до каких городов и поселков Новосибирской области добрался коронавирус.

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коронавирус в Новосибирске
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