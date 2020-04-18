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Третьи выходные в самоизоляции: онлайн-хроника COVID-19 за субботу

Рассказываем в режиме онлайн, как развивается ситуация с коронавирусом в Новосибирске

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Режим самоизоляции в России продлится до 30 апреля

Режим самоизоляции в России продлится до 30 апреля

Здравствуйте, дорогие читатели! Новосибирцы третью неделю находятся в самоизоляции. Пока официальная дата окончания режима самоизоляции — 30 апреля. Так что, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, выйти на улицы можно будет через пару недель.

Мы продолжаем следить, как развиваются события в городе — сколько человек заболели, сколько выздоровели, какие решение принимает власть и как на всё это реагируют горожане, что в этот тёплый день происходит на улице, как люди работают и отдыхают дома — всё это в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

Сегодня ведёт онлайн-трансляцию обозреватель НГС Анна Богданова.

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00.

Анна Богданова

По данным специального сервиса «Яндекс» 17 апреля в 9 утра индекс самоизоляции в Новосибирске — 3,8 балла.

Для режима самоизоляции это немало. Показатель от 0 до 2,4 баллов говорит о том, что на улицах очень много людей, от 2,5 до 3,9 — много людей, от 4 до 5 баллов — на улицах практически пусто.

В Бердске на улицах практически пусто — индекс самоизоляции — 4 балла.

Анна Богданова

Немного вечерней статистики.

По данным оперативного штаба, на 21:00 17 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом. 16 пациентов выздоровели, двое умерли.


1743 человека находятся под медицинским наблюдением, 9804 жителей региона с наблюдения сняты.

Кроме коронавируса, многие болеют ОРВИ и гриппом — на 17 апреля зарегистрировано 1375 случаев, в больницу попали 30 человек.

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коронавирус в Новосибирскесамоизоляциякарантинстатистика
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