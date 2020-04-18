Третьи выходные в самоизоляции: онлайн-хроника COVID-19 за субботу

По данным специального сервиса «Яндекс» 17 апреля в 9 утра индекс самоизоляции в Новосибирске — 3,8 балла.
Для режима самоизоляции это немало. Показатель от 0 до 2,4 баллов говорит о том, что на улицах очень много людей, от 2,5 до 3,9 — много людей, от 4 до 5 баллов — на улицах практически пусто.
В Бердске на улицах практически пусто — индекс самоизоляции — 4 балла.
Немного вечерней статистики.
По данным оперативного штаба, на 21:00 17 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом. 16 пациентов выздоровели, двое умерли.
1743 человека находятся под медицинским наблюдением, 9804 жителей региона с наблюдения сняты.
Кроме коронавируса, многие болеют ОРВИ и гриппом — на 17 апреля зарегистрировано 1375 случаев, в больницу попали 30 человек.