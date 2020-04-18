Третьи выходные в самоизоляции: онлайн-хроника COVID-19 за субботу

Здравствуйте, дорогие читатели! Новосибирцы третью неделю находятся в самоизоляции. Пока официальная дата окончания режима самоизоляции — 30 апреля. Так что, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, выйти на улицы можно будет через пару недель.



Мы продолжаем следить, как развиваются события в городе — сколько человек заболели, сколько выздоровели, какие решение принимает власть и как на всё это реагируют горожане, что в этот тёплый день происходит на улице, как люди работают и отдыхают дома — всё это в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

Сегодня ведёт онлайн-трансляцию обозреватель НГС Анна Богданова.

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00.