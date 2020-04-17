Жалоба в Минздрав

— Меня не хотели везти. Мой врач Садык Абдурайимов моим родителям говорил, что нужно 100 тысяч, чтобы меня в город увезти. Он просил деньги. И мне сразу после аварии он говорил о том же, но называл 80 тысяч… Я спрашиваю: «Почему вы меня не отправляете?». А мне говорят: «У тебя анализы не очень». А у медсестры спрашивал — она сказала, что отличные анализы. И я написал электронную жалобу в Министерство здравоохранения, — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.

На следующий день к нему пришел главврач больницы Владимир Нестеренко, извинился за своего подчиненного, и через день Дениса Новичкова увезли в город.

Как заметил Новичков, он до сих пор не получил ни от кого ответ на вопрос, что за сумму с него требовали.



Как объяснили ситуацию в больнице Болотного

Корреспондент НГС позвонил в центральную районную больницу Болотного с просьбой объяснить, почему с Новичкова за перевозку в горбольницу требовали деньги. Во время звонка врача Абдурайимова и главврача Нестеренко на рабочем месте уже не было, а с корреспондентом поговорила заместитель главврача Юлия Баер.

