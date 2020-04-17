Известному новосибирскому блогеру Денису Новичкову прооперировали сломанные в ДТП ноги в городской клинической больнице №1 в Новосибирске. 9 марта он попал в серьезное ДТП в районе Болотного и с многочисленными переломами оказался в местной больнице. Там он провел три недели. Чтобы добиться перевода из одного медучреждения в другое, ему пришлось писать обращение в Минздрав — он пожаловался, что с него потребовали деньги за транспортировку из одного медучреждения в другое.
Из-за чего с госпитализированного новосибирца требовали деньги и как он чувствует себя после лечения, разбирался журналист НГС.
Жалоба в Минздрав
— Меня не хотели везти. Мой врач Садык Абдурайимов моим родителям говорил, что нужно 100 тысяч, чтобы меня в город увезти. Он просил деньги. И мне сразу после аварии он говорил о том же, но называл 80 тысяч… Я спрашиваю: «Почему вы меня не отправляете?». А мне говорят: «У тебя анализы не очень». А у медсестры спрашивал — она сказала, что отличные анализы. И я написал электронную жалобу в Министерство здравоохранения, — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.
На следующий день к нему пришел главврач больницы Владимир Нестеренко, извинился за своего подчиненного, и через день Дениса Новичкова увезли в город.
Как заметил Новичков, он до сих пор не получил ни от кого ответ на вопрос, что за сумму с него требовали.
Как объяснили ситуацию в больнице Болотного
Корреспондент НГС позвонил в центральную районную больницу Болотного с просьбой объяснить, почему с Новичкова за перевозку в горбольницу требовали деньги. Во время звонка врача Абдурайимова и главврача Нестеренко на рабочем месте уже не было, а с корреспондентом поговорила заместитель главврача Юлия Баер.
— Там у них, извините меня, как вам правильно-то объяснить, недопонимание со стороны доктора и со стороны пациента... И вопрос уже решен, пациент находится на территории городской больницы. То, что была жалоба в Минздрав, я знаю. И ответ в Минздрав был нами дан. Но такую информацию я вам давать не буду: это — врачебная тайна. И по телефону я с вами общаться не буду, до свидания, — заметила заведующая главврача ЦРБ Болотного Юлия Баер, предложив корреспонденту обратиться с этим вопросом к ним лично, приехав в Болотное.
Позиция Минздрава
После разговора с Баер корреспондент НГС обратился за комментарием в новосибирский Минздрав. Сначала пресс-секретарь Минздрава НСО Светлана Шуваева пояснила, что это решение должны комментировать в самой больнице Болотного.
— Если лечебное учреждение оказывает какие-то платные услуги, вам нужно обращаться в лечебное учреждение. Министерство здравоохранения не регулирует такие вещи… Если вы спросите про конкретного пациента, то мы вам ответим, что это врачебная тайна, — сообщила Светлана Шуваева.
Шуваева не стала уточнять, какое объяснение Минздраву поступило из болотнинской ЦРБ в ответ на жалобу Новичкова, назвав это врачебной тайной. Чтобы корреспондент НГС мог получить интересующую информацию, Шуваева предложила принести в Минздрав написанное на бумаге согласие Новичкова. При этом пострадавший в ДТП, заметила пресс-секретарь, должен это сделать лично.
Как состояние Новичкова
— После того, как меня привезли в городскую клиническую больницу, мне сделали операцию сначала на левой ноге, потом через несколько дней на правой. Ждали, когда специальный штырь прибудет. Оперировал очень хороший врач Владимир Владимирович Кобец, ему просто огромное спасибо. Левую ногу на пластины собрали и загипсовали, а правую — на штырь. Вот сейчас, говорят, надо начинать разрабатывать и наступать на нее. Потому что я до операции на правой ноге пролежал без движения 31 день, — заметил пострадавший блогер.
Чем известен блогер
В январе этого года Денис Новичков и вместе со своим коллегой Антоном Соколовым добились наказания для нарушителей из Пенсионного фонда России, которые парковались и ездили прямо по тротуару возле управления ПФР в Железнодорожном районе. Видео они выложили на свой YouTube-канал «Новосибирский». Ранее эти же блогеры добились массовой эвакуации машин нарушителей на Восходе. Несколько дней назад YouTube-канал «Новосибирский», как рассказал Новичков, был похищен мошенниками. Блогеры добились от YouTube его блокировки и создали новый канал, куда уже выложили все свои ролики. У нового канала такое же название, но написано оно прописными буквами: «НОВОСИБИРСКИЙ».