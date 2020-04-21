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Такой томограф в 2019 году появился в НИИ терапии и профилактической медицины

Такой томограф в 2019 году появился в НИИ терапии и профилактической медицины

Новосибирский областной клинический онкологический диспансер в марте объявил аукцион, чтобы купить магнитно-резонансный томограф за 90 миллионов рублей.

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС рассказали, для кого он будет предназначен.

Томограф будет установлен и введён в эксплуатацию в течение 2020 года.

— Для размещения данного оборудования в 2019 году на территории диспансера было построено модульное здание. Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании минимального предложения цены, — уточнили в ведомстве.

Основной объём исследований на этом томографе будут делать пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и уже проходящим терапию. Исследование поможет отследить динамику на фоне лечения. В первую очередь это будут пациенты из гинекологического, хирургического, маммологического отделений онкодиспансера.

— Закупка оборудования осуществлялась в рамках реализации мероприятия «Переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году за счёт иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, — добавили в Минздраве.

В 2019 году в новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины появился томограф, делающий «виртуальную» колоноскопию.

Ранее НГС делал репортаж из центра ядерной медицины, где опухоль головного мозга могут удалить в течение часа без хирургического вмешательства.

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