Основной объём исследований на этом томографе будут делать пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и уже проходящим терапию. Исследование поможет отследить динамику на фоне лечения. В первую очередь это будут пациенты из гинекологического, хирургического, маммологического отделений онкодиспансера.

— Закупка оборудования осуществлялась в рамках реализации мероприятия «Переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году за счёт иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, — добавили в Минздраве.

В 2019 году в новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины появился томограф, делающий «виртуальную» колоноскопию.

Ранее НГС делал репортаж из центра ядерной медицины, где опухоль головного мозга могут удалить в течение часа без хирургического вмешательства.