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Полтора месяца понадобилось вирусу, чтобы распространиться по всей России

Полтора месяца понадобилось вирусу, чтобы распространиться по всей России

Первый случай коронавируса в России зафиксировали в начале марта, а 16 апреля в стране не осталось регионов, свободных от COVID-19. Мы сделали видеоролик о том, как инфекция распространялась в РФ, и это впечатляет. Похоже на известную компьютерную игру, но мы надеемся, что в итоге врачи победят.

Сейчас в России нет ни одного региона без заразившихся

2 марта коронавирус обнаружили у россиянина, вернувшегося из Италии. На следующий день его выявили еще у двоих россиян, находящихся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. 5 марта появилась информация еще об одном случае заражения в стране.

6 марта в российском оперативном штабе сообщили сразу о шести новых случаях заражения коронавирусом в России: пяти в Москве и одном в Нижнем Новгороде. Все они были завезены из Италии.

В начале марта масштабы заражений были не такими большими, но уже в середине месяца стали фиксировать не завозные случаи — люди стали заражаться внутри страны. Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, включая и рейсы обратного направления, закрылась граница России и Беларуси. 18 марта правительство приняло решение закрыть Россию для въезда всех без исключения иностранных граждан и лиц без гражданства.

19 марта режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели власти всех 85 регионов России. Отменили массовые мероприятия, вузы и школы перешли на дистанционное обучение. Общее число заболевших по состоянию на 19 марта составило 199 человек в 23 регионах страны.

С 23 марта из-за пандемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом.

Долгое время вирусу не удавалось добраться до трех российских регионов, но 16 апреля был зафиксирован случай заражения на Алтае, который держался дольше остальных. На сегодняшний день число заразившихся в стране перевалило за 32 тысячи человек.

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корнавирусинфекциязаражение
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