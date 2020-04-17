6 марта в российском оперативном штабе сообщили сразу о шести новых случаях заражения коронавирусом в России: пяти в Москве и одном в Нижнем Новгороде. Все они были завезены из Италии.

В начале марта масштабы заражений были не такими большими, но уже в середине месяца стали фиксировать не завозные случаи — люди стали заражаться внутри страны. Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, включая и рейсы обратного направления, закрылась граница России и Беларуси. 18 марта правительство приняло решение закрыть Россию для въезда всех без исключения иностранных граждан и лиц без гражданства.

19 марта режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели власти всех 85 регионов России. Отменили массовые мероприятия, вузы и школы перешли на дистанционное обучение. Общее число заболевших по состоянию на 19 марта составило 199 человек в 23 регионах страны.

С 23 марта из-за пандемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом.