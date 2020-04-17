Проезжую часть улицы Ипподромской временно закроют — ограничения будут действовать по ночам, начиная со следующих выходных.



— С 25 апреля по 5 мая в ночное время с 23:00 до 5:00 закрывается движение транспорта по ул. Ипподромской в обоих направлениях, — уточнили в администрации.

Такое ограничение связано со строительством мостового перехода через реку Обь, а также демонтажом путепровода по Ипподромской.

Водителей просят быть внимательными, при движении руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.