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А вы уже испекли куличи? Украсили яйца? Смотрим, как новосибирцы готовятся к Пасхе — лучшие фото

Присылайте фотографии своих пасхальных угощений, самые интересные кадры мы опубликуем в этой подборке

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А вы в этом году будете покупать куличи или собираетесь самостоятельно их испечь? Не забудьте прислать нам фото!

А вы в этом году будете покупать куличи или собираетесь самостоятельно их испечь? Не забудьте прислать нам фото!

В это воскресенье, 19 апреля, православные верующие будут отмечать Пасху. В этот день принято есть куличи и красить куриные яйца или же украшать их иным способом.

Мы запускаем онлайн, в котором будем показывать, как новосибирцы готовятся к Пасхе. Присылайте нам фотографии своих куличей и украшенных пасхальных яиц на наш редакционный телефон через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Екатерина Евстафьева
Люди уже начали готовиться к празднику

Люди уже начали готовиться к празднику

Читатели НГС уже начали присылать свои фото.

– Готовимся к Светлому празднику! – написала нам читательница.

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Пасха
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