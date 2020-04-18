А вы уже испекли куличи? Украсили яйца? Смотрим, как новосибирцы готовятся к Пасхе — лучшие фото

В это воскресенье, 19 апреля, православные верующие будут отмечать Пасху. В этот день принято есть куличи и красить куриные яйца или же украшать их иным способом.

Мы запускаем онлайн, в котором будем показывать, как новосибирцы готовятся к Пасхе. Присылайте нам фотографии своих куличей и украшенных пасхальных яиц на наш редакционный телефон через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.