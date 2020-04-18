Такое решение принято. Эти школы в соответствии с эпидемиологической ситуации могут открываться — где разрешено очное обучение. Сегодня всего порядка 550 школ работают в регионе, в них обучаются около 42 тысяч школьников.

Если родители пишут отказ от дистанционного обучения, должен ли директор школы перевести на домашнее обучение?

Если речь идёт о территориях, на которых действуют карантинные мероприятия, то обучение можно осуществлять только в дистанционном режиме. Если нет ограничений, то да, можно ввести домашнее обучение в тех муниципалитетах, где очное обучение разрешено.

Уберут ли из расписания музыку, физкультуру и ИЗО?

Да, такое рекомендательное письмо мы написали. Постепенно из расписания эти предметы будут уходить по мере того, как школы будут аттестовывать детей по этим направлениям. Но школы могут по желанию родителей не убирать эти предметы.

Как быть детям, которые в прошлом году не сдали ОГЭ в 9 классе по предметам по выбору?

Этот вопрос прорабатывается. Мы будем настаивать, чтобы все 9-классники, которые в том году по предметам по выбору не сдали экзамены — чтобы они могли сделать это сейчас. Обязательные предметы — математику и русский они точно смогут сдать.