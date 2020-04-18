Накануне, 17 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, уберут ли физкультуру и музыку из расписания, выведут ли 9 и 11 класс на очное обучение и будут ли доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время дистанционного обучения.
Министр во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответил на новые вопросы родителей.
На прошлой неделе вы говорили, что рассматривается открытие коррекционных и малокомплектных школ в Новосибирске. Принято ли такое решение?
Такое решение принято. Эти школы в соответствии с эпидемиологической ситуации могут открываться — где разрешено очное обучение. Сегодня всего порядка 550 школ работают в регионе, в них обучаются около 42 тысяч школьников.
Если родители пишут отказ от дистанционного обучения, должен ли директор школы перевести на домашнее обучение?
Если речь идёт о территориях, на которых действуют карантинные мероприятия, то обучение можно осуществлять только в дистанционном режиме. Если нет ограничений, то да, можно ввести домашнее обучение в тех муниципалитетах, где очное обучение разрешено.
Уберут ли из расписания музыку, физкультуру и ИЗО?
Да, такое рекомендательное письмо мы написали. Постепенно из расписания эти предметы будут уходить по мере того, как школы будут аттестовывать детей по этим направлениям. Но школы могут по желанию родителей не убирать эти предметы.
Как быть детям, которые в прошлом году не сдали ОГЭ в 9 классе по предметам по выбору?
Этот вопрос прорабатывается. Мы будем настаивать, чтобы все 9-классники, которые в том году по предметам по выбору не сдали экзамены — чтобы они могли сделать это сейчас. Обязательные предметы — математику и русский они точно смогут сдать.
Будут ли доплачивать учителям за дополнительную нагрузку во время дистанционного обучения?
В пределах стимулирующих фондов образовательных организаций доплаты, конечно, могут осуществляться, если у конкретного учителя нагрузка возрастает. Но это зависит от возможностей фонда школы и отрасли выделить дополнительные средства. Пока этот вопрос не прорабатывается, потому что мы ещё не отрабатывали все необходимые возможности.
Можно ли вывести 9 и 11 класс на очное обучение?
Я не думаю, что в этих классах за последние два месяца изучались какие-то новые темы. Если ребёнок нормально занимался на протяжении 9 и 11 лет, то я проблемы с подготовкой к экзаменам не вижу. Может совершенно спокойно самостоятельно заниматься. Мне не кажутся именно апрель и май решающими месяцами в обучении.
Ваше мнение — с 1 сентября будет продолжаться дистанционное обучение или традиционное?
Мне бы хотелось, чтобы было традиционное школьное обучение.
Когда начнут выдавать сухпайки?
Выдачу сухих пайков — сейчас вопрос прорабатывается. Возможно, в ближайшее время губернатор проинформирует жителей.
Могут ли частные автошколы проводить сейчас очные занятия?
Нет.
Как быть с оплатой общежитий студентами, которые учатся дистанционно сейчас из дома?
Если вопрос про вузы - то министром было принято решение сделать перерасчёт. И большинство вузов его исполняет.
Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе — он отвечал на вопросы журналистов.