Сегодня, 17 апреля, в Новосибирске недалеко от аквапарка загорелись два дома в частном секторе на Моторной.



По словам очевидцев, столб дыма видно с Димитровского моста. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 15:51.

— На месте работают пять пожарных цистерн, горят два частных дома. Площадь горения по оперативным данным — 100 квадратных метров, — объяснили в ведомстве.