Сегодня, 17 апреля, в Новосибирске недалеко от аквапарка загорелись два дома в частном секторе на Моторной.
По словам очевидцев, столб дыма видно с Димитровского моста. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 15:51.
— На месте работают пять пожарных цистерн, горят два частных дома. Площадь горения по оперативным данным — 100 квадратных метров, — объяснили в ведомстве.
В 16:35 ликвидировано открытое горение. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
Поздно вечером, 16 апреля, в Новосибирске произошёл пожар в одном из цехов приборостроительного завода, который находится на Дуси Ковальчук, 179/2.