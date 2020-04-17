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По словам очевидцев, столб дыма виден с Димитровского моста

По словам очевидцев, столб дыма виден с Димитровского моста

Сегодня, 17 апреля, в Новосибирске недалеко от аквапарка загорелись два дома в частном секторе на Моторной.

По словам очевидцев, столб дыма видно с Димитровского моста. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 15:51.

— На месте работают пять пожарных цистерн, горят два частных дома. Площадь горения по оперативным данным — 100 квадратных метров, — объяснили в ведомстве.

На момент возгорания людей в жилых домах не было

На момент возгорания людей в жилых домах не было

В 16:35 ликвидировано открытое горение. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Дома загорелись на улице Моторной

Поздно вечером, 16 апреля, в Новосибирске произошёл пожар в одном из цехов приборостроительного завода, который находится на Дуси Ковальчук, 179/2.

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пожар в НовосибирскеДимитровский мостаквапарк
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