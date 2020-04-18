Министерство здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос НГС не сообщило информацию о том, сколько медиков, которые работают с больными коронавирусом, получат дополнительные выплаты.
О каких выплатах мы спрашивали
8 апреля президент Владимир Путин во время совещания с губернаторами заявил, что нужно оказать дополнительную поддержку медикам в связи со сложившейся эпидемической ситуацией.
Так, президент заявил, что врачам нужно выплачивать по 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч, санитарам — по 25 тысяч. Врачи скорой помощи должны получить по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тысяч рублей в месяц.
Какие были заданы вопросы
13 апреля НГС направил запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области.
Ответ на запрос
Большую часть ответа занимают названия двух постановлений Правительства Российской Федерации, на основании которых медики получат дополнительные выплаты. При этом власти не ответили на вопросы о том, сколько специалистов контактировали с больными COVID-19, и сколько врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров и водителей скорой помощи могут рассчитывать на эти деньги.
Пояснение Минздрава
НГС попросил у ведомства дать пояснение о том, почему на наши вопросы не ответили.
— Сколько человек — предсказать невозможно. Ответ не может быть дан о количестве человек, поскольку люди, которые должны получить выплаты, определены нормативными актами, они там указаны. Вот все люди, которые будут подпадать под эту категорию, они все получат выплаты, — ответили в Минздраве Новосибирской области.
Как в других регионах
Например, в Челябинской области пресс-служба губернатора Алексея Текслера сообщила о количестве медиков, которым будет положена выплата сразу после совещания президента Владимира Путина.
— Из областного бюджета направим 105 миллионов рублей для дополнительных стимулирующих выплат не только медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом и группам риска, а также остальному персоналу, включая водителей скорой медицинской помощи, лаборантов, технический персонал. По нашим расчетам, в целом в регионе выплаты получат 5610 человек, в том числе в стационаре — 1488 человек, в поликлинике и скорой медицинской помощи 4122 человека. За март 2020 года выплаты начислены 596 работникам, — передали слова Алексея Текслера в пресс-службе.
14 апреля стало известно, что фельдшер скорой помощи в Новосибирске заразился коронавирусом. Он ездил на вызов к пациентке с коронавирусом (она сама о своей болезни ещё не знала).
Мы публиковали анонимный монолог работника новосибирской скорой помощи. Врачи уверены — их зарплаты, несмотря на огромные нагрузки и риски во время пандемии, останутся прежними.