Министерство здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос НГС не сообщило информацию о том, сколько медиков, которые работают с больными коронавирусом, получат дополнительные выплаты.



О каких выплатах мы спрашивали

8 апреля президент Владимир Путин во время совещания с губернаторами заявил, что нужно оказать дополнительную поддержку медикам в связи со сложившейся эпидемической ситуацией.



Так, президент заявил, что врачам нужно выплачивать по 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч, санитарам — по 25 тысяч. Врачи скорой помощи должны получить по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тысяч рублей в месяц.

