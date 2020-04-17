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Скорая помощь так же работает по неотложным случаям, как и раньше, вне зависимости от гражданства человека

Скорая помощь так же работает по неотложным случаям, как и раньше, вне зависимости от гражданства человека

Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов сегодня, 17 апреля, во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответил на вопрос: будут ли лечить мигрантов от ОРВИ.

— Безусловно, будут. Есть в законодательстве понятие — оказание неотложной помощи. Скорая помощь и стационары работали и будут работать только так. Люди брошенными на улице не окажутся однозначно. Как скорая помощь работала по маршрутизации по неотложным состояниям, так она и продолжает. И вся законодательная база по этому вопросу существует, — ответил Анатолий Юданов.

Две недели областная клиническая больница в Новосибирске отработала в несвойственном ей режиме — в нее перевели большую часть пациентов из больницы № 11, которую освободили под госпиталь для людей с коронавирусом. Теперь тут не только оказывают специализированную помощь, но и принимают пациентов по скорой. Как они справляются с увеличившимся потоком пациентов, вы можете узнать в нашем материале.

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