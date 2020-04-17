Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов сегодня, 17 апреля, во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответил на вопрос: будут ли лечить мигрантов от ОРВИ.



— Безусловно, будут. Есть в законодательстве понятие — оказание неотложной помощи. Скорая помощь и стационары работали и будут работать только так. Люди брошенными на улице не окажутся однозначно. Как скорая помощь работала по маршрутизации по неотложным состояниям, так она и продолжает. И вся законодательная база по этому вопросу существует, — ответил Анатолий Юданов.