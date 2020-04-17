Просроченные банковские карты будут принимать до 1 июля

Истекшие банковские карты можно использовать до 1 июля. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, рассказывая о стабилизационных мерах, которые предпринимает ЦБ в связи с распространением коронавируса. Решение было принято для того, чтобы люди не собирались в банках, нарушая режим самоизоляции.

Кроме того, финансовые организации могут до 1 июля года продолжать обслуживание клиентов, у которых истек срок действия паспорта. Это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами. Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями.

