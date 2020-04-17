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Происшествия

Мужчина выпал из окна многоэтажки на Родниках

На место выехали полицейские и следователи, сейчас они выясняют обстоятельства происшествия

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Инцидент произошёл в одном из домов на Мясниковой

Инцидент произошёл в одном из домов на Мясниковой

Сегодня, 17 апреля, мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома в Калининском районе Новосибирска.

Инцидент произошел в первой половине дня на улице Мясниковой, по данным свидетелей — у дома № 6/3.

— У меня родители живут в этом подъезде. Они слышали хлопок, выглянули — уже лежит. Знаю, что телефон нашли в кармане у него, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина.

В полиции корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии.

— Мужчина выпал из окна. На место выехали сотрудники полиции и следственного комитета. Сейчас они выясняют обстоятельства происшествия, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального МВД.

Три дня назад похожий случай произошел в Октябрьском районе Новосибирска — там мужчина выпал с балкона на припаркованный под окнами 17-этажного дома автомобиль.

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