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До 30 апреля все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями

До 30 апреля все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нарушением закона требования некоторых православных активистов открыть двери храмов на Пасху — они призывают людей заходить в церкви, несмотря на действующий запрет. А петицию за отмену запрета подписали более 800 человек.

«Мы обращаемся к настоятелям приходов. Мы призываем вас открывать двери храмов всем верным верующим, если они придут в храм», — говорится в петиции.

— Есть план действий на случай, если люди пойдут на этот призыв. К этим призывам я отношусь как к призывам к нарушению закона, — кратко обозначил свою позицию губернатор Андрей Травников.

С чего всё началось: 14 апреля Андрей Травников в прямом эфире НГС в Instagram отвечал на самые наболевшие вопросы новосибирцев и сообщил, что в регионе храмы на Пасху закроют.

Теперь все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями. Но переживать не стоит — НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы совместно с телеканалом ОТС.

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коронавирус в НовосибирскеПасхаправославные активистыгубернатор Новосибирской областиАндрей Травников
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