Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал нарушением закона требования некоторых православных активистов открыть двери храмов на Пасху — они призывают людей заходить в церкви, несмотря на действующий запрет. А петицию за отмену запрета подписали более 800 человек.

«Мы обращаемся к настоятелям приходов. Мы призываем вас открывать двери храмов всем верным верующим, если они придут в храм», — говорится в петиции.



— Есть план действий на случай, если люди пойдут на этот призыв. К этим призывам я отношусь как к призывам к нарушению закона, — кратко обозначил свою позицию губернатор Андрей Травников.