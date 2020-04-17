Как нарушителей ловят сейчас

— Кроме традиционных рейдов, используем техсредства, как для выявления нарушителей ПДД. Сегодня все автомобили людей, которые обязаны находиться дома, уже внесены в базу, и на этой неделе большое количество таких автомобилей было остановлено сотрудниками ДПС. Далее используется информация системы МФЦ и «Госуслуг». Ни один человек, кто должен находиться дома и придёт в МФЦ, мимо не пройдёт. Он будет сразу выявлен и привлечён к ответственности, — сообщил губернатор.

Рассчитывают подключить банки и разрабатывают приложение

Также, по словам Андрея Травникова, планируется использовать для контроля транспортные и социальные карты.

— Сигнал о любом таком человеке, который ими воспользуется, пройдет немедленно в Росгвардию и полицию. В ближайшее время мы надеемся договориться с нашими банками и также будем получать информацию о любых транзакциях, платежах, которые производятся очно, а не дистанционно. Уже загружены на маркеты Google и Apple разработки наших программистов по контролю за перемещением таких лиц через геолокацию. И надеемся, что к концу недели произойдет регистрация этих программ, и мы сможем их использовать на следующей неделе, — рассказал губернатор.