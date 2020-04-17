До каких городов и поселков Новосибирской области добрался коронавирус: публикуем карту

Также накануне стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу увезли жителя Убинского района, но результаты его теста ещё неизвестны.



Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в регионе в нашей онлайн-трансляции. В эту пятницу, 17 апреля, губернатор области рассказал о состоянии пациентов в больнице — два человека находятся в реанимации.