До каких городов и поселков Новосибирской области добрался коронавирус: публикуем карту

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировали максимальное количество зараженных — 12 человек. Только один случай оказался завозным, все остальные подхватили вирус внутри региона. Заболевшие есть в разных районах города, однако Минздрав региона отказался перечислить их, чтобы избежать паники.
Сейчас известно, что пациенты, заразившиеся COVID-19, были в новосибирском Академгородке, в Кольцове и Бердске. Мы сделали карту распространения коронавируса в регионе — с появлением новой информации мы будем её обновлять.
Также накануне стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу увезли жителя Убинского района, но результаты его теста ещё неизвестны.
Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в регионе в нашей онлайн-трансляции. В эту пятницу, 17 апреля, губернатор области рассказал о состоянии пациентов в больнице — два человека находятся в реанимации.
Если вы знаете, в каких районах и населенных пунктах региона есть заболевшие (или умершие) коронавирусом, то свяжитесь с нашей редакцией по телефону