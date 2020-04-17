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До каких городов и поселков Новосибирской области добрался коронавирус: публикуем карту

Мы сделали карту распространения COVID-19 по области и будем обновлять её при поступлении новой информации

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Сейчас все пациенты с подозрением и выявленным диагнозом находятся в больнице&nbsp;

Сейчас все пациенты с подозрением и выявленным диагнозом находятся в больнице 

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировали максимальное количество зараженных — 12 человек. Только один случай оказался завозным, все остальные подхватили вирус внутри региона. Заболевшие есть в разных районах города, однако Минздрав региона отказался перечислить их, чтобы избежать паники.

Сейчас известно, что пациенты, заразившиеся COVID-19, были в новосибирском Академгородке, в Кольцове и Бердске. Мы сделали карту распространения коронавируса в регионе — с появлением новой информации мы будем её обновлять.

Всего в области 76 больных коронавирусом&nbsp;

Всего в области 76 больных коронавирусом 

Также накануне стало известно, что с подозрением на коронавирус в больницу увезли жителя Убинского района, но результаты его теста ещё неизвестны.

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в регионе в нашей онлайн-трансляции. В эту пятницу, 17 апреля, губернатор области рассказал о состоянии пациентов в больнице — два человека находятся в реанимации.

Если вы знаете, в каких районах и населенных пунктах региона есть заболевшие (или умершие) коронавирусом, то свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 961 84-55-578 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

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