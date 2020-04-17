На этой неделе к губернатору с просьбой о помощи обращались руководители спортивных клубов и секций — тренеры заявили, что из-за ограничений остались без средств к существованию, хотя занятия можно было бы организовать в индивидуальном режиме или в малых группах.

Травников сегодня добавил, что все виды деятельности, которые окажутся в сложной ситуации, получат поддержку.

Губернатор сегодня еще говорил о том, как будет жить Новосибирская область с 20 апреля — читайте здесь.