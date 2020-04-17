Власти Новосибирской области не готовы разрешить спортивным организациям начать работу.
Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил во время брифинга 17 апреля.
— К сожалению, риски очень большие. По-всякому рассматривали. В чем бы нас ни убеждали владельцы фитнес-клубов, спортивных клубов, секций различных, мы понимаем, что в условиях одной раздевалки, одного зала... Многие виды спорта — они по умолчанию контактные. Обеспечить социальную дистанцию... Сами понимаете, играть в футбол на расстоянии 1,5 м друг от друга нереально. Выполнить эти мероприятия очень сложно. Несмотря на обращение от руководителей, мы не пошли на решение возобновить этот вид деятельности, — рассказал глава региона.
На этой неделе к губернатору с просьбой о помощи обращались руководители спортивных клубов и секций — тренеры заявили, что из-за ограничений остались без средств к существованию, хотя занятия можно было бы организовать в индивидуальном режиме или в малых группах.
Травников сегодня добавил, что все виды деятельности, которые окажутся в сложной ситуации, получат поддержку.
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