17 апреля пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 74.71
eur 81.28
Тема дня В России 4069 новых зараженных
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 74.71
eur 81.28

Все новости

Все новости
Пока власти не готовы открыть спортивные клубы

Пока власти не готовы открыть спортивные клубы

Власти Новосибирской области не готовы разрешить спортивным организациям начать работу.

Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил во время брифинга 17 апреля.

— К сожалению, риски очень большие. По-всякому рассматривали. В чем бы нас ни убеждали владельцы фитнес-клубов, спортивных клубов, секций различных, мы понимаем, что в условиях одной раздевалки, одного зала... Многие виды спорта — они по умолчанию контактные. Обеспечить социальную дистанцию... Сами понимаете, играть в футбол на расстоянии 1,5 м друг от друга нереально. Выполнить эти мероприятия очень сложно. Несмотря на обращение от руководителей, мы не пошли на решение возобновить этот вид деятельности, — рассказал глава региона.

На этой неделе к губернатору с просьбой о помощи обращались руководители спортивных клубов и секций — тренеры заявили, что из-за ограничений остались без средств к существованию, хотя занятия можно было бы организовать в индивидуальном режиме или в малых группах.

Травников сегодня добавил, что все виды деятельности, которые окажутся в сложной ситуации, получат поддержку.

Губернатор сегодня еще говорил о том, как будет жить Новосибирская область с 20 апреля — читайте здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

спортзалыфитнесгубернатор Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (27)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!