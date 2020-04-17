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В регионе уже привлекли к ответственности 29 нарушителей медицинского карантина

В регионе уже привлекли к ответственности 29 нарушителей медицинского карантина

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, сколько жителей региона получили штрафы за нарушение карантина по предписаниям и режима самоизоляции.

— Соблюдение режима самоизоляции — это не рекомендация, а обязанность каждого жителя Новосибирской области. За нарушение может последовать ответственность. Да, сегодня власти не используют его чрезмерно. Не останавливают каждого гуляющего и не выписывают им штрафы. В первую очередь сейчас ориентируемся на выявление нарушителей режима медицинского наблюдения, — объяснил Андрей Травников.

Губернатор рассказал, что сейчас уже привлечены к ответственности 94 физических и юридических лица.

— Нарушителей медицинского карантина к ответственности уже привлечено 29 человек с максимальным штрафом в 15 тысяч рублей. Сегодня состоится решение суда в отношении злостной нарушительницы — её поместят в обсервацию принудительно, — объяснил Травников.

Сегодня он провёл брифинг о ситуации с коронавирусом в регионе. Полную онлайн-трансляцию можно прочитать здесь.

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