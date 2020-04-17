Губернатор рассказал, что сейчас уже привлечены к ответственности 94 физических и юридических лица.

— Нарушителей медицинского карантина к ответственности уже привлечено 29 человек с максимальным штрафом в 15 тысяч рублей. Сегодня состоится решение суда в отношении злостной нарушительницы — её поместят в обсервацию принудительно, — объяснил Травников.

Сегодня он провёл брифинг о ситуации с коронавирусом в регионе. Полную онлайн-трансляцию можно прочитать здесь.