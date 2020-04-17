На пятничном брифинге с журналистами губернатор Андрей Травников рассказал, как будет жить город и область с 20 апреля. Дополнительных ограничений правительство вводить не планирует, но глава региона напомнил, что уже со следующей недели будут закрыты рынки и ярмарки, запретят посещать кладбища и храмы, а школьники продолжат учиться в дистанционном формате. Из нового — перенесут парад Победы, который должен был состояться 9 мая. Почитать, что ещё говорил губернатор, можно в нашей текстовой трансляции.
Новосибирцы по-разному отреагировали на меры, принятые (и непринятые) правительством. Чего на самом деле хотят жители области — мы прочитали несколько сотен комментариев, которые они оставили под прямым эфиром в Instagram НГС, и выбрали 12 самых показательных просьб, пожеланий и требований.
Один из самых популярных вопросов, который задавали новосибирцы, касался плачевного состояния дорог и уборки в городе.
Пользователь _serega_potapov_ задал вполне логичный, а главное, наболевший для Новосибирской области вопрос:
— Как влияет пыль в городе на коронавирус?
А читательница под ником Ponalm уточнила, когда можно будет увидеть результаты работы дорожников (ямочный ремонт в городе идёт полным ходом).
— Будут ли дезинфицировать улицы города, кроме Красного проспекта? И когда решится вопрос с дорогами, ведь многим сферам разрешили работать, самое время для ремонта дорог, машин в два раза меньше.
Сибирячка с ником _alla_gri просит разрешить работу торговых центров и приводит важный аргумент:
— Когда откроют ТЦ? Детям одежду надо весеннюю и летнюю покупать. Выросли за год.
А у Efimenko.tania новые ограничения вызвали только недоумение:
— Рынки закрывают, а «Ленты», «Ашаны» открыты! Смысл?
Ещё одна популярная тема, вызвавшая вопросы у наших подписчиков в Instagram, это дистанционное обучение. Peskova4198 интересуется:
— Каким образом 11-й класс будет сдавать ЕГЭ? Они не учатся с 18 марта, дистанционное обучение на нуле.
А Elenaromanova00007 в своих высказываниях более конкретна:
— Что со школами? Вы видели это дистанционное обучение? Просто по вотсапу присылают задание. Родители сами преподают, плюс у нас в школе ещё просят оплатить дополнительные услуги, которых не было.
Закрытие фитнес-залов и спортцентров на несколько недель, кажется, совсем выбило из колеи любителей активного отдыха. Andreikin_rieltor_msk обратился к губернатору с просьбой:
— Разрешите уже спорт.
А пользовательница Zhanna_pichugina добавила:
— Откройте спортзалы, в метро народу больше.
В комментариях к прямому эфиру отметились и те, кто считает принятые губернатором меры недостаточно строгими. Lubov_.k, например, просит совсем закрыть Новосибирск:
— Всех закрыть и будет всё норм. И город обработать.
Meleshchenkova предлагает такой вариант введения новых мер:
— Закройте город, вирус привозной, едут до сих пор с Москвы и привозят его. Или введите карантин, и государство будет оплачивать ипотеки, квартиры и так далее.
У пользовательницы под ником 4121nadia есть свое предложение к Андрею Травникову:
— Ещё бы людям, которые дома сидят, деньги платили, чтобы было на что жить. Вот было бы супер.
А у нашего подписчика Ipishugin в ходе брифинга с главой региона назрел другой вопрос:
— А где Локоть? О нём вообще новостей нет.
Неделю назад Андрей Травников во время брифинга напомнил о необходимости соблюдать карантинные меры и не выходить на улицу, если те не хотят нарваться на штрафы. Мы собрали 10 просьб, которые адресовали ему наши читатели в комментариях во время прямого эфира.