Новосибирцы по-разному отреагировали на меры, принятые (и непринятые) правительством. Чего на самом деле хотят жители области — мы прочитали несколько сотен комментариев, которые они оставили под прямым эфиром в Instagram НГС, и выбрали 12 самых показательных просьб, пожеланий и требований.

Один из самых популярных вопросов, который задавали новосибирцы, касался плачевного состояния дорог и уборки в городе.



Пользователь _serega_potapov_ задал вполне логичный, а главное, наболевший для Новосибирской области вопрос:



— Как влияет пыль в городе на коронавирус?



А читательница под ником Ponalm уточнила, когда можно будет увидеть результаты работы дорожников (ямочный ремонт в городе идёт полным ходом).



— Будут ли дезинфицировать улицы города, кроме Красного проспекта? И когда решится вопрос с дорогами, ведь многим сферам разрешили работать, самое время для ремонта дорог, машин в два раза меньше.



Сибирячка с ником _alla_gri просит разрешить работу торговых центров и приводит важный аргумент:

