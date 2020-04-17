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Пока тест для губернатора не потребовался

Пока тест для губернатора не потребовался

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, делают ли тесты на коронавирус ему и его подчинённым.

— Определённый риск у нас есть. Я тестирование ещё не проходил ни разу. Но заверяю, как только я почувствую какое-то недомогание, первое, что сделаю, — запрусь в кабинете, второе — сдам анализы на тестирование. Некоторые мои коллеги, которые были на больничном последнее время, которые возвращались из-за границы, даже в тот период, когда государства не были закрыты — они все проходили тестирование. Мало того, все проходили двухнедельный режим самоизоляции, — объяснил Андрей Травников.

Сегодня губернатор провёл брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе — он отвечал на вопросы журналистов.

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