Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, делают ли тесты на коронавирус ему и его подчинённым.



— Определённый риск у нас есть. Я тестирование ещё не проходил ни разу. Но заверяю, как только я почувствую какое-то недомогание, первое, что сделаю, — запрусь в кабинете, второе — сдам анализы на тестирование. Некоторые мои коллеги, которые были на больничном последнее время, которые возвращались из-за границы, даже в тот период, когда государства не были закрыты — они все проходили тестирование. Мало того, все проходили двухнедельный режим самоизоляции, — объяснил Андрей Травников.