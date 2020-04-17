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Новую дату парада пока не называют

Новую дату парада пока не называют

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в этом году в Новосибирске в День Победы не будет парада.

— 9 мая традиционный парад на площади Ленина в Новосибирске не состоится. Тем не менее, подготовка продолжается с соблюдением всех мер безопасности без проведения общих тренировок, — сообщил губернатор на встрече с журналистами.

Накануне о переносе парада Победы с 9 мая объявил Владимир Путин. Заявление президент сделал во время заседания Совета безопасности.

— Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю изменить график и перенести подготовку к параду Победы, — заявил Путин. — Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш «Бессмертного полка».

Ранее президента об этом просили представители ветеранских организаций. Они назвали это решение сложным, но справедливым и отметили, что «в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно».

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коронавирус в НовосибирскеПарад Победыотмена парадагубернатор Новосибирской областиАндрей Травников
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