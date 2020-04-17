Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что сейчас правительство региона не планирует ограничивать передвижение жителей по области, в частности, на дачи.



— Ближайшие риски мы видим в начале дачного сезона. Потому что многие горожане, несмотря на все наши предупреждения, ринутся на выходные на дачные участки. Мы это наблюдали по прошедшим выходным дням. Кончено, запрещать перемещение наших жителей по территории Новосибирской области мы пока не намерены. Ситуация не дошла до такой критической точки. Я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, особенно пожилым людям, к их детям — всё-таки проявить ответственность и разумность. И при принятии решения об открытии дачного сезона стараться не пользоваться общественным транспортом и не жить в таком режиме — в пятницу все дружно уехали, а в воскресение все дружно приехали, — отметил губернатор.