Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что сейчас правительство региона не планирует ограничивать передвижение жителей по области, в частности, на дачи.
— Ближайшие риски мы видим в начале дачного сезона. Потому что многие горожане, несмотря на все наши предупреждения, ринутся на выходные на дачные участки. Мы это наблюдали по прошедшим выходным дням. Кончено, запрещать перемещение наших жителей по территории Новосибирской области мы пока не намерены. Ситуация не дошла до такой критической точки. Я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, особенно пожилым людям, к их детям — всё-таки проявить ответственность и разумность. И при принятии решения об открытии дачного сезона стараться не пользоваться общественным транспортом и не жить в таком режиме — в пятницу все дружно уехали, а в воскресение все дружно приехали, — отметил губернатор.
Он попросил жителей по возможности начать дачный сезон попозже.
— Если есть необходимость приступить к сезонным работам и посадкам, постарайтесь своих пожилых родителей личным транспортом увезти на дачу. Пусть они там спокойно живут. Обеспечивайте их продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми товарами. Но не позволяйте ездить взад-вперёд, используя электрички и автобусы, которые зачастую в такие пиковые дни, как пятница и воскресение, будут переполнены, — сказал губернатор.
Сегодня он провёл брифинг о ситуации с коронавирусом в регионе. Его можно посмотреть здесь.