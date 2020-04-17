Новосибирцы встали в пробку перед въездом в микрорайон Матвеевка в Первомайском районе города. Фотографией затора поделилась читательница НГС Ольга.



— Вот такая пробка сейчас на Бердском шоссе перед Матвеевкой. Самоизоляция, — иронично заметила девушка.



По данным карты 2ГИС, на этом месте сейчас ведутся дорожные работы. Участок от остановки Звездная до поворота на улицу Одоевского по направлению на выезд из города закрашен на карте бордовым, что указывает на серьезную загруженность автодороги. Протяженность участка — почти три километра.