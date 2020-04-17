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Участок от остановки Звездная до поворота на улицу Одоевского по направлению на выезд из города закрашен на карте бордовым

Участок от остановки Звездная до поворота на улицу Одоевского по направлению на выезд из города закрашен на карте бордовым

Новосибирцы встали в пробку перед въездом в микрорайон Матвеевка в Первомайском районе города. Фотографией затора поделилась читательница НГС Ольга.

— Вот такая пробка сейчас на Бердском шоссе перед Матвеевкой. Самоизоляция, — иронично заметила девушка.

По данным карты 2ГИС, на этом месте сейчас ведутся дорожные работы. Участок от остановки Звездная до поворота на улицу Одоевского по направлению на выезд из города закрашен на карте бордовым, что указывает на серьезную загруженность автодороги. Протяженность участка — почти три километра.

Известно, что сегодня дорожники наносят разметку будут на улице Одоевского, что и могло стать причиной затруднения движения транспорта перед поворотом на нее.

На участке дороги есть несколько знаков&nbsp;«Дорожные работы»

На участке дороги есть несколько знаков «Дорожные работы»

Напомним, текущая неделя началась с крупного утреннего дорожного затора — новосибирцы встали в пробку на площади Труда.

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