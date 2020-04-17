Жители Новосибирской области, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить материальную помощь в размере 11,5 тысяч рублей или продуктовые наборы.

Однако для этого нужно будет доказать, то доход ниже прожиточного минимума.

Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге в правительстве Новосибирской области рассказал Дмитрий Радич, начальник отдела предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Новосибирской области

– В случае, если у гражданина возникает трудная жизненная ситуация, данные граждане могут обратиться к нам с заявлением по выделению адресной социальной помощи, она у нас либо в денежном выражении, либо в натуральном виде – продуктовые наборы. Гражданину нужно будет подтвердить низкий уровень дохода, ниже прожиточного минимума. В этом случае помощь будет предоставлена. Она рассчитывается исходя из состава семьи. Для трудоспособного – порядка 11,5 тысяч рублей, – сообщил Радич.

