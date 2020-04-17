Новосибирский врач, анестезиолог-реаниматолог Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, уехала в Москву лечить пациентов с коронавирусом — командировка Светланы Михеевой продлится 35 дней.
— Я увидела информацию, что в Москве требуются врачи в построенную инфекционную больницу, и у меня появилось огромное желание поехать туда. Мне хотелось помогать людям там, где это больше всего требуется на данный момент. И, более того, получить ценный опыт, чтобы в будущем передать эти знания моему региону, если это будет необходимо, — цитирует Светлану Михееву пресс-служба Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. — Я очень благодарна руководителям моего института: и.о. директора Андрею Александровичу Корыткину, главному врачу Елене Владимировне Губиной и заведующему отделением анестезиологии и реанимации Александру Михайловичу Агеенко за то, что они поверили в меня и отпустили в столь длительную поездку.
Как рассказали в пресс-службе ННИИТО, на этой неделе в московском инфекционном центре врачи проходят строгий инструктаж. Ожидается, что первые пациенты поступят 20 апреля. Командировка Светланы Михеевой продлится 35 дней. Вернувшись в Новосибирск, она снова пройдёт тестирование на коронавирус.
— Пока в Новосибирске сохраняется контролируемая ситуация по COVID-19, часть специалистов отправилась на помощь столичным коллегам, — объяснила командировку специалиста главный врач ННИИТО Елена Губина.
Сегодня в В Новосибирской области зафиксировано максимальное количество заразившихся коронавирусом, выявленных за сутки. Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались. Все свежие новости о коронавирусе вы можете прочитать в нашей ежедневной онлайн-трансляции.