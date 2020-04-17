Как рассказали в пресс-службе ННИИТО, на этой неделе в московском инфекционном центре врачи проходят строгий инструктаж. Ожидается, что первые пациенты поступят 20 апреля. Командировка Светланы Михеевой продлится 35 дней. Вернувшись в Новосибирск, она снова пройдёт тестирование на коронавирус.



— Пока в Новосибирске сохраняется контролируемая ситуация по COVID-19, часть специалистов отправилась на помощь столичным коллегам, — объяснила командировку специалиста главный врач ННИИТО Елена Губина.



Сегодня в В Новосибирской области зафиксировано максимальное количество заразившихся коронавирусом, выявленных за сутки. Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались. Все свежие новости о коронавирусе вы можете прочитать в нашей ежедневной онлайн-трансляции.