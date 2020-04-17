Сегодня, 17 апреля, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко рассказал, может ли дичь переносить коронавирус, что будет с ней осенью и что делать с разрешениями на охоту, которую отменили.

Министр во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответил на вопросы охотников, появившиеся из-за отмены весенней охоты. Вот, что у него спрашивали и что он отвечал.



Почему запретили весеннюю охоту? Может ли передаваться коронавирус через дичь?