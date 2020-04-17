Сегодня, 17 апреля, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко рассказал, может ли дичь переносить коронавирус, что будет с ней осенью и что делать с разрешениями на охоту, которую отменили.
Министр во время прямого эфира в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» ответил на вопросы охотников, появившиеся из-за отмены весенней охоты. Вот, что у него спрашивали и что он отвечал.
Почему запретили весеннюю охоту? Может ли передаваться коронавирус через дичь?
Главный мотив — это обеспечение безопасности граждан. Вопрос возможности передачи вируса через дичь — исследовался месяца полтора назад. Когда было получено подтверждение, что таких фактов не выявлено и это маловероятно, то остался только один фактор из-за чего откладывалось принятие постановления. Это соблюдение карантинных мероприятий, связанных с перемещением граждан. Новосибирск, как транспортный узел, наиболее уязвим. Очень не хотелось, чтобы люди из Новосибирска разъезжались по территории региона и возможно стали по неволе потенциальными разносчиками коронавируса.
Что делать с оплаченными путёвками?
Такая ситуация не могла регулироваться действующим законодательством, поскольку оно никогда не предусматривает абсолютно всё. Ситуация с коронавирусом — это определённый форс-мажор. Учитывая это, сейчас все запросы во все органы сделаны министерством, чтобы определить, каким образом мы поступим. Продлять разрешения невозможно. Его нужно сдать, а вместо него будет дано разрешение на осеннюю охоту. Мы просто зачтём пошлину, которая была уплачена. Или если он не предполагает охотиться осенью, то по заявлению постараемся деньги вернуть. Несколько сложнее с оплатой через Госуслуг и думаю, что и по ним мы получим разъяснениями.
Благоприятно ли повлияет запрет на весеннюю охоту на состояние животного мира региона?
Естественно. Если исчезает фактор беспокойства, и птица уже в мае сядет на гнёзда. Чем больше птиц это сделаем, тем больше мы можем надеяться на нормальное воспроизводство. Главное, чтобы кормовая база и погодные условия не подвели. Значит, осенью будет больше возможностей поохотиться.
Решение о запрете весенней охоты было принято в прошлую субботу, 11 апреля, на внеочередном заседании правительства Новосибирской области.
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