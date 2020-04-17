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Как Новосибирская область будет жить с 20 апреля? Отвечает губернатор

Андрей Травников ответит сегодня на вопросы журналистов

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Андрей Травников ответит сегодня на вопросы журналистов

Андрей Травников ответит сегодня на вопросы журналистов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 17 апреля, во время брифинга подведёт итоги работы правительства на этой неделе по борьбе с распространением коронавируса.

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Здесь мы будем вести текстовую трансляцию.

Брифинг начнётся в 12:00.

Александра Бруня

На этом брифинг губернатора завершен. Спасибо, что были с нами!

Берегите себя и будьте аккуратны!

Александра Бруня

Губернатор пока сам ни разу не проходил тестирование на коронавирус.

Александра Бруня

Некоторые православные люди призывают приходить на Пасху в храмы, и силой проходить в них — есть ли план действий у правительства на такое поведение?

— Есть. К таким призывам отношусь как к призывам нарушить закон, — отметил губернатор.

Александра Бруня

Прекращают работать не только рынки, но и ярмарки.

Александра Бруня

Планируются ли изменения в законе о тишине? Многие жалуются на соседей, которые делают ремонт.

— Пока не планируем. Если его строго соблюдать, он позволяет обеспечить уровень комфорта, — ответил губернатор.

Александра Бруня

Уже подготовлены первые поправки в бюджет Новосибирской области.

Александра Бруня

В течение лета будут проводиться дополнительные мероприятия по укреплению базы медицинских учреждений региона.

Александра Бруня

Сохранится ли арендная плата в общежитиях для студентов, которые на дистанционном обучении?

— Решение подсмотрели у других регионов. Вузы принимают решение отменить плату для тех, кто сейчас не живёт в общежитии. НГПУ уже принял это решение. Я публично обращаюсь к ректорам всех наших вузов: отменить плату для тех, кто находится дома на дистанционном обучении, — отметил губернатор.

Александра Бруня

— Все сферы экономики, которые окажутся в сложной ситуации, получат поддержку, — заверил губернатор.

Александра Бруня

— Платежи в сфере ЖКХ, коммунальные услуги и за услуги вывоза мусора снижаются. И нас эта ситуация беспокоит. Но ситуация рабочая, — отметил губернатор.

Александра Бруня

Такие меры контроля планируют усиливать в отношении тех, кому выдано предписание о карантине.

Александра Бруня

В ближайшее время правительство региона планирует договориться с банками о передаче информации об очных транзакциях жителей. А также с разработчиками специальных программ для контроля.

Александра Бруня

Госуслуги и камеры ГИБДД используются для выявления нарушителей именно карантина.

Александра Бруня

Пока что особые технические средства для выявления нарушителей самоизоляции не применяются.

Александра Бруня

За нарушение режима самоизоляции к ответственности привлечено 94 человека.

За нарушение карантина — 15 человек, штраф — по 15 тысяч рублей каждому.

Злостную нарушительницу поместят в обсервацию.

Александра Бруня

Планируются ли ограничения в парках и на набережной?

— Закрывать такие территории пока не планируем, — ответил губернатор.

Но напомнил про штрафы за нарушение режима самоизоляции, которые могут быть применены к гуляющим.

Александра Бруня

— Если есть необходимость приступить к сезонным работам, постарайтесь пользоваться не общественным транспортом, — попросил губернатор.

Александра Бруня

Запрещать перемещение жителей по региону пока не планируется.

Александра Бруня

— Обольщаться нельзя. Инфекция уже среди нас и может появиться в любом месте, — предупредил Андрей Травников. — Ближайшие риски мы видим в начале дачного сезона. Потому что многие горожане, несмотря на наши предупреждения, ринутся на дачные участки.

Александра Бруня

Губернатор объясняет, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под круглосуточным контролем.

Александра Бруня

— Первые в стране мы ввели тотальный термометрический контроль прибывающих пассажиров в аэропорт, — напомнил губернатор.

Александра Бруня

Губернатор отметил, что Новосибирская область раньше всех регионов в стране отправила детей на каникулы — это позволило снизить заболеваемость ОРВИ и риски по коронавирусу.

Александра Бруня

— Никакой спонтанности в наших действиях и решениях нет, хотя ситуация нестандартная, — заверил губернатор. — Всё достаточно последовательно с нашей стороны.

Александра Бруня

Губернатор о параде 9 мая:

— 9 мая традиционный парад на площади Ленина в Новосибирске не состоится. Тем не менее подготовка продолжается с соблюдением всех мер безопасности без проведения общих тренировок, — рассказал Андрей Травников.

Александра Бруня

Новых ограничений для предприятий, которым уже разрешили работать, не будет.

Александра Бруня

Губернатор напоминает о новых ограничениях, которые будут действовать на следующей неделе:

— запрет на посещение кладбищ и храмов;

— с 19 апреля запрещается деятельность рынков;

— продлевается режим дистанционного образования.

Александра Бруня

Андрей Травников назвал прошедшую неделю переломной, так как закончились практически завозные случаи и начали выявляться пациенты внутри региона.

Александра Бруня

Губернатор сообщил, что сейчас два пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. Они в реанимации на аппаратах ИВЛ.

Александра Бруня

Брифинг начался.

Александра Бруня

Пока мы ждем начала брифинга, вспомним цифры по заболеваемости в регионе.

В Новосибирской области на утро 17 апреля выявлено 76 жителей с коронавирусом, из них 16 уже выздоровели, а 2 скончались.

Александра Бруня
Сегодня брифинг будет проходить в кабинете&nbsp;

Сегодня брифинг будет проходить в кабинете 

Александра Бруня

Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области и как работал оперштаб региона по коронавирусу на этой неделе.

До брифинга остаётся чуть меньше 10 минут.

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коронавирус в Новосибирскегубернатор Новосибирской областиАндрей Травниковсамоизоляцияэпидемия
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