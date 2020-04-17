Как Новосибирская область будет жить с 20 апреля? Отвечает губернатор

На этом брифинг губернатора завершен. Спасибо, что были с нами!
Берегите себя и будьте аккуратны!
Губернатор пока сам ни разу не проходил тестирование на коронавирус.
Некоторые православные люди призывают приходить на Пасху в храмы, и силой проходить в них — есть ли план действий у правительства на такое поведение?
— Есть. К таким призывам отношусь как к призывам нарушить закон, — отметил губернатор.
Прекращают работать не только рынки, но и ярмарки.
Планируются ли изменения в законе о тишине? Многие жалуются на соседей, которые делают ремонт.
— Пока не планируем. Если его строго соблюдать, он позволяет обеспечить уровень комфорта, — ответил губернатор.
Уже подготовлены первые поправки в бюджет Новосибирской области.
В течение лета будут проводиться дополнительные мероприятия по укреплению базы медицинских учреждений региона.
Сохранится ли арендная плата в общежитиях для студентов, которые на дистанционном обучении?
— Решение подсмотрели у других регионов. Вузы принимают решение отменить плату для тех, кто сейчас не живёт в общежитии. НГПУ уже принял это решение. Я публично обращаюсь к ректорам всех наших вузов: отменить плату для тех, кто находится дома на дистанционном обучении, — отметил губернатор.
— Все сферы экономики, которые окажутся в сложной ситуации, получат поддержку, — заверил губернатор.
— Платежи в сфере ЖКХ, коммунальные услуги и за услуги вывоза мусора снижаются. И нас эта ситуация беспокоит. Но ситуация рабочая, — отметил губернатор.
Такие меры контроля планируют усиливать в отношении тех, кому выдано предписание о карантине.
В ближайшее время правительство региона планирует договориться с банками о передаче информации об очных транзакциях жителей. А также с разработчиками специальных программ для контроля.
Госуслуги и камеры ГИБДД используются для выявления нарушителей именно карантина.
Пока что особые технические средства для выявления нарушителей самоизоляции не применяются.
За нарушение режима самоизоляции к ответственности привлечено 94 человека.
За нарушение карантина — 15 человек, штраф — по 15 тысяч рублей каждому.
Злостную нарушительницу поместят в обсервацию.
Планируются ли ограничения в парках и на набережной?
— Закрывать такие территории пока не планируем, — ответил губернатор.
Но напомнил про штрафы за нарушение режима самоизоляции, которые могут быть применены к гуляющим.
— Если есть необходимость приступить к сезонным работам, постарайтесь пользоваться не общественным транспортом, — попросил губернатор.
Запрещать перемещение жителей по региону пока не планируется.
— Обольщаться нельзя. Инфекция уже среди нас и может появиться в любом месте, — предупредил Андрей Травников. — Ближайшие риски мы видим в начале дачного сезона. Потому что многие горожане, несмотря на наши предупреждения, ринутся на дачные участки.
Губернатор объясняет, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под круглосуточным контролем.
— Первые в стране мы ввели тотальный термометрический контроль прибывающих пассажиров в аэропорт, — напомнил губернатор.
Губернатор отметил, что Новосибирская область раньше всех регионов в стране отправила детей на каникулы — это позволило снизить заболеваемость ОРВИ и риски по коронавирусу.
— Никакой спонтанности в наших действиях и решениях нет, хотя ситуация нестандартная, — заверил губернатор. — Всё достаточно последовательно с нашей стороны.
Губернатор о параде 9 мая:
— 9 мая традиционный парад на площади Ленина в Новосибирске не состоится. Тем не менее подготовка продолжается с соблюдением всех мер безопасности без проведения общих тренировок, — рассказал Андрей Травников.
Новых ограничений для предприятий, которым уже разрешили работать, не будет.
Губернатор напоминает о новых ограничениях, которые будут действовать на следующей неделе:
— запрет на посещение кладбищ и храмов;
— с 19 апреля запрещается деятельность рынков;
— продлевается режим дистанционного образования.
Андрей Травников назвал прошедшую неделю переломной, так как закончились практически завозные случаи и начали выявляться пациенты внутри региона.
Губернатор сообщил, что сейчас два пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии. Они в реанимации на аппаратах ИВЛ.
Брифинг начался.
Пока мы ждем начала брифинга, вспомним цифры по заболеваемости в регионе.
В Новосибирской области на утро 17 апреля выявлено 76 жителей с коронавирусом, из них 16 уже выздоровели, а 2 скончались.
Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Марией Вьюн мы расскажем вам, какие новые решения принял губернатор Новосибирской области и как работал оперштаб региона по коронавирусу на этой неделе.
До брифинга остаётся чуть меньше 10 минут.