Как Новосибирская область будет жить с 20 апреля? Отвечает губернатор

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 17 апреля, во время брифинга подведёт итоги работы правительства на этой неделе по борьбе с распространением коронавируса.



Прямой эфир вы можете посмотреть в нашем аккаунте Instagram. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать всё самое важное!

Здесь мы будем вести текстовую трансляцию.

Брифинг начнётся в 12:00.