«Мы ждём открытия, сроки реальные», — заверил Анатолий Юданов.

Как готовят кадры в больнице



— Мы со своей стороны параллельно занимаемся формированием новой команды в течение двух лет: конечно, костяк остаётся — наши доктора и медицинские сёстры, потому что этот центр будет подразделением областной больницы. Кроме того, мы отбираем ребят из медколледжа и медуниверситета по предварительной договорённости, чтобы в 2021 году они стартовали, — рассказал Анатолий Юданов.



В этом перинатальном центре будут рожать в том числе пациентки с какими-то заболеваниями, а также там планируют принимать роды, если у ребёнка есть или была какая-то патология.



На что сейчас тратят деньги



С февраля 2020 года на сайте госзакупок было объявлено около 10 аукционов для размещения перинатального центра Новосибирской области, сумма самого крупного из них — 499 миллионов рублей, самого мелкого — 6,6 миллиона. В данный момент актуален аукцион на выполнения подрядных работ по строительству объекта общей суммой около 466 миллионов рублей.

