Строительство перинатального центра в Новосибирске выходит на финишную прямую — хотя фактическая готовность объекта составляет 36,4%, само здание выглядит уже так, каким и должно быть. Об этом НГС рассказал главный врач областной клинической больницы, главный хирург СФО и Новосибирской области Анатолий Юданов. Когда перинатальный центр примет первых пациентов, какие врачи там будут работать и какими работами сейчас занимаются строители — рассказываем, что известно.
Когда достроят
— Строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области» планируется завершить к концу 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2021 год, — ответили на запрос журналиста НГС в Министерстве строительства Новосибирской области.
«Мы ждём открытия, сроки реальные», — заверил Анатолий Юданов.
Как готовят кадры в больнице
— Мы со своей стороны параллельно занимаемся формированием новой команды в течение двух лет: конечно, костяк остаётся — наши доктора и медицинские сёстры, потому что этот центр будет подразделением областной больницы. Кроме того, мы отбираем ребят из медколледжа и медуниверситета по предварительной договорённости, чтобы в 2021 году они стартовали, — рассказал Анатолий Юданов.
В этом перинатальном центре будут рожать в том числе пациентки с какими-то заболеваниями, а также там планируют принимать роды, если у ребёнка есть или была какая-то патология.
На что сейчас тратят деньги
С февраля 2020 года на сайте госзакупок было объявлено около 10 аукционов для размещения перинатального центра Новосибирской области, сумма самого крупного из них — 499 миллионов рублей, самого мелкого — 6,6 миллиона. В данный момент актуален аукцион на выполнения подрядных работ по строительству объекта общей суммой около 466 миллионов рублей.
На каком этапе строительные работы
В Минстрое региона рассказали, что сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы по устройству внутренних инженерных систем: канализации, водопровода, электроснабжения; монтаж слаботочных систем, системы вентиляции и кондиционирования, ведутся отделочные работы помещений и устройство перехода между перинатальным центром и корпусом больницы. Заканчиваются работы по устройству вентилируемого фасада.
— Подрядной организацией в полном объёме выполнены работы по устройству внутренних перегородок, кровли, системы отопления и оборудования в индивидуальном тепловом пункте, наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации, установке витражей и оконных блоков, выполнена стяжка полов по этажам, — перечислили в ведомстве.
Следующий этап — установка охранного видеонаблюдения, системы беспроводной передачи данных, пожарной сигнализации, системы автоматического водяного пожаротушения, электроосвещения, монтаж лифтового оборудования и так далее.
Стройка нового перинатального центра какое-то время была заморожена и возобновилась летом 2019 года. В прошлом декабре НГС писал о том, что из областного бюджета выделяли 495 миллионов рублей.
Что еще почитать про беременность и роды
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