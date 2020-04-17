МЧС выпустило рекомендации о том, как защитить себя в условиях пандемии. Среди советов о полноценном сне, физической активности и питании говорится и о том, как и когда носить защитную маску. Маска необходима в местах скопления людей: в магазине, общественном транспорте или при уходе за больным, приводит рекомендации ТАСС. А вот если вы просто вышли на улицу — такая защита неэффективна.



— Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, — советуют в МЧС.

