17 апреля пятница
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 3/10
usd 74.71
eur 81.28
Тема дня За сутки в Новосибирске рекордное число зараженных
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 3/10
usd 74.71
eur 81.28

Все новости

Все новости
7 человек за пределы региона не выезжали

7 человек за пределы региона не выезжали

В Новосибирской области зафиксировано максимальное количество заразившихся коронавирусом, выявленных за сутки.

По данным оперативного штаба, на 10 утра 17 апреля в Новосибирской области за

сутки зарегистрировано 12 случаев коронавируса.

— Один случай — завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая — контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали, — сообщает оперштаб Новосибирской области по коронавирусу.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

В детской больнице № 3 находятся 24 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано 113 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Прежде максимальное количество выявленных заражённых за сутки достигало 11 случаев — столько было зарегистрировано накануне, 16 апреля.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ32

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскестатистикановые случаи заражения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (237)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!