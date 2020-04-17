В Новосибирской области зафиксировано максимальное количество заразившихся коронавирусом, выявленных за сутки.
По данным оперативного штаба, на 10 утра 17 апреля в Новосибирской области за
сутки зарегистрировано 12 случаев коронавируса.
— Один случай — завозной, пациент прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая — контакты с уже выявленными пациентами. 7 человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали, — сообщает оперштаб Новосибирской области по коронавирусу.
Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.
В детской больнице
В инфекционную больницу
Прежде максимальное количество выявленных заражённых за сутки достигало 11 случаев — столько было зарегистрировано накануне, 16 апреля.