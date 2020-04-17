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Авария произошла вечером 16 апреля

Авария произошла вечером 16 апреля

Вчера, 16 апреля, в Коченёвском районе опрокинулся автомобиль. Женщина, которая была за рулём, получила травмы.

Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В 19:55 женщина 42-х лет, управляя автомобилем «Хонда» двигалась по Северному обходу города Новосибирска со стороны рабочего посёлка Коченёво в направлении города Кемерово. На 11-м км при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с дороги на правую обочину с дальнейшим опрокидыванием, — сообщили в управлении.

Женщина получила сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

Вчера недалеко от Академгородка автомобиль «Сузуки» въехал в грузовик. В результате пострадали три человека.

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