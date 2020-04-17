Вчера, 16 апреля, в Коченёвском районе опрокинулся автомобиль. Женщина, которая была за рулём, получила травмы.

Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В 19:55 женщина 42-х лет, управляя автомобилем «Хонда» двигалась по Северному обходу города Новосибирска со стороны рабочего посёлка Коченёво в направлении города Кемерово. На 11-м км при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с дороги на правую обочину с дальнейшим опрокидыванием, — сообщили в управлении.



Женщина получила сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника.

