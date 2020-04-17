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На улицах города много людей

На улицах города много людей

По данным на 8:00 17 апреля, индекс самоизоляции в Новосибирске равен 3,4 баллам. Об этом сообщает специальный сервис «Яндекса».

Если показатель составляет от 0 до 2,4 баллов, это говорит о том, что на улицах очень много людей, от 2,5 до 3,9 — много людей, от 4 до 5 баллов — на улицах практически пусто.

В Новосибирске индекс самоизоляции примерно такой же, как в соседних городах

В Новосибирске индекс самоизоляции примерно такой же, как в соседних городах

В соседнем Бердске индекс составил 3,7 балла, в Искитиме — 3,2. В Красноярске показатель равен 3,6 балла, в Омске — 4,5, в Екатеринбурге — 4,9. В европейской части России индекс составляет 4,8–5 баллов.

По данным сервиса, в европейской части страны люди соблюдают правила самоизоляции

По данным сервиса, в европейской части страны люди соблюдают правила самоизоляции

Напомним, что 12 апреля Новосибирск вошел в число городов-миллионников, в которых хуже всего соблюдают режим самоизоляции.

Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирскесамоизоляция
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