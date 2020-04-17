По данным на 8:00 17 апреля, индекс самоизоляции в Новосибирске равен 3,4 баллам. Об этом сообщает специальный сервис «Яндекса».
Если показатель составляет от 0 до 2,4 баллов, это говорит о том, что на улицах очень много людей, от 2,5 до 3,9 — много людей, от 4 до 5 баллов — на улицах практически пусто.
В соседнем Бердске индекс составил 3,7 балла, в Искитиме — 3,2. В Красноярске показатель равен 3,6 балла, в Омске — 4,5, в Екатеринбурге — 4,9. В европейской части России индекс составляет 4,8–5 баллов.
Напомним, что 12 апреля Новосибирск вошел в число городов-миллионников, в которых хуже всего соблюдают режим самоизоляции.
Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в режиме онлайн.