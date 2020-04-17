По данным на 8:00 17 апреля, индекс самоизоляции в Новосибирске равен 3,4 баллам. Об этом сообщает специальный сервис «Яндекса».



Если показатель составляет от 0 до 2,4 баллов, это говорит о том, что на улицах очень много людей, от 2,5 до 3,9 — много людей, от 4 до 5 баллов — на улицах практически пусто.

