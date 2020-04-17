Путин наградил медалью машиниста из Новосибирска

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал один человек из Новосибирской области.
— За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Коновалова Бориса Ивановича — машиниста электропоезда моторвагонного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», — говорится в тексте указа.
Борис Коновалов после учёбы в профессиональном училище № 10 (сейчас — Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н. А. Лунина) пришёл в Новосибирское локомотивное депо, где работает машинистом уже более 30 лет — с 1987 года. В 2017 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник транспорта Новосибирской области».
В конце марта Владимир Путин дал государственные награды трём жителям Новосибирской области: худруку филармонии, трактористу и заведующему кафедрой СГУПС.