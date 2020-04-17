17 апреля пятница
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 0/10
usd 74.71
eur 81.28
Тема дня Откровения сибирячки, победившей коронавирус
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 0/10
usd 74.71
eur 81.28

Все новости

Все новости
Страна и мир

Путин наградил медалью машиниста из Новосибирска

Указ опубликован на сайте правовой информации

185
Обсудить

Поделиться

Борис Коновалов работает на железной дороге больше 30 лет

Борис Коновалов работает на железной дороге больше 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал один человек из Новосибирской области.

— За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Коновалова Бориса Ивановича — машиниста электропоезда моторвагонного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», — говорится в тексте указа.

Борис Коновалов после учёбы в профессиональном училище № 10 (сейчас — Новосибирский колледж транспортных технологий им. Н. А. Лунина) пришёл в Новосибирское локомотивное депо, где работает машинистом уже более 30 лет — с 1987 года. В 2017 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник транспорта Новосибирской области».

В конце марта Владимир Путин дал государственные награды трём жителям Новосибирской области: худруку филармонии, трактористу и заведующему кафедрой СГУПС.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

указ президента
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!