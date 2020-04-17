На 16 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 11 новых случаев, 7 пациентов никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Теперь в регионе 16 выздоровевших пациентов, ещё двое скончались.

Рассказываем, что произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

главный врач скорой помощи ответила на жалобы водителей, которые сообщали, что им не выдают нужных средств защиты;

в регионе из-за пандемии коронавируса закрываются все продуктовые и промышленные рынки. Также с 18 апреля для посещения закроются все кладбища;

житель Новосибирска рассказал, как вместе с семьёй выбирался из Египта, когда страны друг за другом начали закрывать границы;

13 новосибирских компаний появились на карте бизнесов, которые терпят бедствие из-за распространения коронавируса. В основном туда вошли индивидуальные предприятия торговли и общественного питания;

суд принял решение оштрафовать семейную пару, которая нарушила режим самоизоляции. Ранее они рассказали НГС, что их пригласили в полицию по вопросам миграции, где и составили протокол;

объявлены сроки завершения учебного года. Дольше всех предстоит учиться десятиклассникам;

количество оштрафованных в городе и области продолжает расти. Рассказываем, кто попался полиции на этот раз;

за сутки в России выявили 3448 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь в стране 27 938 заражённых;

всю плановую вакцинацию в стране отменили из-за пандемии. Прививки будут делать только новорожденным;

уже 20 апреля на базе 11-й больницы заработает госпиталь для больных коронавирусом. Наши журналисты побывали там за несколько дней до открытия;

пациента из Убинского района привезли в инфекционку Новосибирска. У него подозревают COVID-19, но результатов пока нет;

в Бердске суд наказал двух мужчин, которые вышли из дома, чтобы прогуляться;

сибирячка, которая в середине марта прилетела из Франции, а затем заболела коронавирусом, рассказала, как протекало заболевание и как её лечили врачи;

Владимир Путин отменил парад Победы на 9 Мая. Его перенесут на другой день;