На 16 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 11 новых случаев, 7 пациентов никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Теперь в регионе 16 выздоровевших пациентов, ещё двое скончались.
Рассказываем, что произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:
- главный врач скорой помощи ответила на жалобы водителей, которые сообщали, что им не выдают нужных средств защиты;
- в регионе из-за пандемии коронавируса закрываются все продуктовые и промышленные рынки. Также с 18 апреля для посещения закроются все кладбища;
- житель Новосибирска рассказал, как вместе с семьёй выбирался из Египта, когда страны друг за другом начали закрывать границы;
- 13 новосибирских компаний появились на карте бизнесов, которые терпят бедствие из-за распространения коронавируса. В основном туда вошли индивидуальные предприятия торговли и общественного питания;
- суд принял решение оштрафовать семейную пару, которая нарушила режим самоизоляции. Ранее они рассказали НГС, что их пригласили в полицию по вопросам миграции, где и составили протокол;
- объявлены сроки завершения учебного года. Дольше всех предстоит учиться десятиклассникам;
- количество оштрафованных в городе и области продолжает расти. Рассказываем, кто попался полиции на этот раз;
- за сутки в России выявили 3448 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь в стране 27 938 заражённых;
- всю плановую вакцинацию в стране отменили из-за пандемии. Прививки будут делать только новорожденным;
- уже 20 апреля на базе 11-й больницы заработает госпиталь для больных коронавирусом. Наши журналисты побывали там за несколько дней до открытия;
- пациента из Убинского района привезли в инфекционку Новосибирска. У него подозревают COVID-19, но результатов пока нет;
- в Бердске суд наказал двух мужчин, которые вышли из дома, чтобы прогуляться;
- сибирячка, которая в середине марта прилетела из Франции, а затем заболела коронавирусом, рассказала, как протекало заболевание и как её лечили врачи;
- Владимир Путин отменил парад Победы на 9 Мая. Его перенесут на другой день;
- во всех регионах России теперь есть официальные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Республика Алтай была последней.
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