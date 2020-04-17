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В регионе сейчас 64 подтверждённых случая заражения вирусом

В регионе сейчас 64 подтверждённых случая заражения вирусом

На 16 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 11 новых случаев, 7 пациентов никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Теперь в регионе 16 выздоровевших пациентов, ещё двое скончались.

Рассказываем, что произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

Мы продолжаем вести онлайн-хронику всего, что происходит в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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